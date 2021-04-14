Basquete: Flamengo vence o Real Estelí e é campeão da Champions League Américas

O Flamengo é o grande campeão da Champions League Américas. Na noite desta terça-feira, o Rubro-Negro bateu o Real Estelí, em Manágua, na Nicarágua, por 84 a 80, diante de público. Hettsheimeir foi o cestinha da partida, com 21 pontos, e acabou eleito como o melhor jogador da decisão.