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Basquete: Flamengo vence o Real Estelí e é campeão da Champions League Américas

Rubro-Negro venceu final com público na Nicarágua e garantiu vaga no Mundial...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 01:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 abr 2021 às 01:01
O Flamengo é o grande campeão da Champions League Américas. Na noite desta terça-feira, o Rubro-Negro bateu o Real Estelí, em Manágua, na Nicarágua, por 84 a 80, diante de público. Hettsheimeir foi o cestinha da partida, com 21 pontos, e acabou eleito como o melhor jogador da decisão.
Campeão da Liga das Américas em 2014, o time carioca agora é, portanto, bicampeão das Américas. O Rubro-Negro terminou a competição invicto. Com o título, o Rubro-Negro garantiu vaga no próximo mundial interclubes de basquete. Flamengo conquistou novamente a América (Reprodução / Twitter / Flamengo)

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