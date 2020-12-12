Base do Palmeiras: Goleiro de 17 anos quer ‘ganhar o máximo de experiência’ ao ser convocado para Seleção Sub-20

Crédito: CBF/Divulgação

Na última quarta-feira (19), o goleiro Natan, de 17 anos, foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 para substituir Adriel, do Grêmio, cortado depois de testar positivo para Covid-19.

​Titular na categoria sub-17 do Palmeiras e um dos grandes nomes da equipe, o jovem comemorou em entrevista a oportunidade de receber chances na Seleção comandada por André Jardine, mesmo atuando ainda no sub-17 Alviverde.Confira a tabela do Brasileirão

– Ter a oportunidade de estar pela primeira vez com a Seleção Brasileira Sub-20, mesmo em meu último ano de sub-17, mostra que estou no caminho certo. Vou agarrar a oportunidade e tirar o máximo dessa experiência.

Destaque do Juventude e posteriormente contratado ao Palmeiras, o arqueiro está perto de mudar de categoria e em breve fará parte do elenco dirigido por Wesley Carvalho no sub-20. Visando esse processo de transição, o jovem comentou sobre a experiencia de vestir a camisa da seleção.

– Quero ganhar o máximo de experiência possível, evoluir nesse período que eu estiver aqui e demonstrar ao Jardine que eu estou à disposição caso precise.