Barroca completa dez jogos pelo Botafogo com 10% de aproveitamento

O Botafogo chegou à marca de dez jogos sob o comando de Eduardo Barroca. Contratado para substituir Ramón Díaz, com um problema de saúde, o técnico chegou ao número diante do Fluminense, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Todos os duelos que o treinador ficou à frente do clube de General Severiano, inclusive, foram pela competição nacional.
Os números, contudo, são pouco animadores. Desde que retornou ao Botafogo, Barroca tem apenas uma vitória pelo clube de General Severiano. Foi no 2 a 1 sobre o Coritiba, no Couto Pereira, no dia 19 de dezembro. De resto, nove derrotas, resultando em um aproveitamento de 10%.Vale ressaltar que Barroca não esteve à beira do gramado nas duas primeiras partidas do seu retorno - diante de Flamengo e São Paulo - por estar cumprindo o protocolo de quarentena do novo coronavírus. Felipe Lucena, auxiliar-técnico, comandou a equipe nestes duelos. Durante a semana, contudo, o treinador participou ativamente dos treinos e decisões do time à distância.
Ao todo, o Botafogo marcou cinco gols desde o retorno de Eduardo Barroca - uma média de meio tento por partida. Por outro lado, levou 20 bolas na rede, uma média de dois gols tomados por jogo. Vale ressaltar que o Alvinegro foi vazado em todas as partidas nesta sequência.JOGOS DE EDUARDO BARROCA PELO BOTAFOGO:Botafogo 0 x 1 FlamengoSão Paulo 4 x 0 BotafogoInternacional 2 x 1 BotafogoCoritiba 1 x 2 BotafogoBotafogo 0 x 2 CorinthiansBotafogo 0 x 2 Athletico ParanaenseVasco 3 x 0 BotafogoSantos 2 x 1 BotafogoBotafogo 1 x 3 Atlético-GOFluminense 2 x 0 Botafogo