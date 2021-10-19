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futebol

Barreto projeta duelo entre Botafogo e Brusque pela Série B: ‘Vamos fazer valer a força da nossa casa’

No Nilton Santos, o melhor mandante do campeonato enfrenta o Brusque em busca de uma vitória para ampliar a vantagem no G4 da tabela
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LanceNet

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Publicado em 

19 out 2021 às 20:47

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 20:47

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Botafogo e Brusque se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h30, no Estádio Nilton Santos, pela Série B do Brasileirão. O volante Barreto, em vídeo na BotafogoTv, projetou o confronto em casa e comentou a importância da torcida para o desempenho da equipe em campo.> Reta final: Botafogo entra nos últimos compromissos da Série B com bons números e confrontos diretos
- Foi uma semana de bastante trabalho. Ajustes. Estamos bem focados. Vamos fazer um grande jogo. Os dois times que se enfrentam têm interesses diferentes. Nós estamos focados na parte de cima da tabela e eles na de baixo. Vai ser um duelo interessante. Vamos fazer valer a força da nossa casa mais uma vez. Os números mostram que estamos bem dentro de casa. Agora com a torcida presente é mais importante ainda fazer os resultados dentro de casa - disse o meia.
> Simule os jogos e veja a classificação da Série B
O Botafogo ocupa a vice-liderança da Série B e vem se destacando pela campanha dentro de casa. O Alvinegro é o melhor mandante da competição e aposta em bons resultados jogando em casa. Até aqui, foram 12 vitórias em 15 jogos disputados.

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