Barreto projeta duelo entre Botafogo e Brusque pela Série B: ‘Vamos fazer valer a força da nossa casa’

Botafogo e Brusque se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h30, no Estádio Nilton Santos, pela Série B do Brasileirão. O volante Barreto, em vídeo na BotafogoTv, projetou o confronto em casa e comentou a importância da torcida para o desempenho da equipe em campo.> Reta final: Botafogo entra nos últimos compromissos da Série B com bons números e confrontos diretos

- Foi uma semana de bastante trabalho. Ajustes. Estamos bem focados. Vamos fazer um grande jogo. Os dois times que se enfrentam têm interesses diferentes. Nós estamos focados na parte de cima da tabela e eles na de baixo. Vai ser um duelo interessante. Vamos fazer valer a força da nossa casa mais uma vez. Os números mostram que estamos bem dentro de casa. Agora com a torcida presente é mais importante ainda fazer os resultados dentro de casa - disse o meia.