Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Barcelona x Valencia; veja onde assistir e as prováveis escalações

Barcelona vem de duas vitórias consecutivas, está na 5ª colocação e busca alcançar os líderes do Campeonato Espanhol, enquanto Valencia quer tentar ser zebra novamente...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 dez 2020 às 12:28

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 12:28

Crédito: Barcelona conquistou vitória importante contra a Real Sociedad no último jogo (LLUIS GENE / AFP
Em um bom momento no Campeonato Espanhol e buscando se recuperar na tabela de classificação, o Barcelona recebe o Valencia neste sábado, às 12h15 (horário de Brasília). Os culés vem de duas vitórias consecutivas, entraram em zona de classificação para competições europeias, enquanto o rival faz um torneio ruim e está a três pontos do rebaixamento.
> Veja a tabela do Campeonato Espanhol
Ambiente
- Sempre vejo um ambiente bom, apesar das partidas perdidas. É mais fácil ter um ambiente alegre quando se ganha ou com uma partida como contra a Real Sociedad. Às vezes sai a partida que você gosta, às vezes não. Qualquer duelo que jogarmos depende da gente. Devemos estar concentrados e colocar energia - destacou Koeman, técnico do Barça.Pode dar zebra
Nesta edição do Campeonato Espanhol, os culés já perderam quatro partidas das 12 disputadas, mas possuem o segundo melhor ataque do torneio com 23 gols anotados. O Valencia, apesar do momento ruim, já goleou o Real Madrid por 4 a 1 e vendeu caro uma derrota para o Atlético de Madrid por apenas 1 a 0.
FICHA TÉCNICA:Barcelona x Valencia
Data e horário: 19/12/2020, às 12h15 (de Brasília)Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BARCELONA (Técnico: Ronald Koeman)Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet e Alba; De Jong e Busquets; Braithwaite, Pedri e Griezmann; Messi.
Desfalques: Ansu Fati, Piqué, Sergi Roberto e Dembélé (machucados).
VALENCIA (Técnico: Javi Gracia)Domenech; Wass, Gabriel Paulista, Diakhaby e Gaya; Musah, Racic, Soler e Guedes; Vallejo e Maxi Gomez.
Desfalques: Gameiro e Cillessen (machucados). Toni Lato (Covid).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados