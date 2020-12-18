Barcelona x Valencia; veja onde assistir e as prováveis escalações

Em um bom momento no Campeonato Espanhol e buscando se recuperar na tabela de classificação, o Barcelona recebe o Valencia neste sábado, às 12h15 (horário de Brasília). Os culés vem de duas vitórias consecutivas, entraram em zona de classificação para competições europeias, enquanto o rival faz um torneio ruim e está a três pontos do rebaixamento.
Ambiente
- Sempre vejo um ambiente bom, apesar das partidas perdidas. É mais fácil ter um ambiente alegre quando se ganha ou com uma partida como contra a Real Sociedad. Às vezes sai a partida que você gosta, às vezes não. Qualquer duelo que jogarmos depende da gente. Devemos estar concentrados e colocar energia - destacou Koeman, técnico do Barça.Pode dar zebra
Nesta edição do Campeonato Espanhol, os culés já perderam quatro partidas das 12 disputadas, mas possuem o segundo melhor ataque do torneio com 23 gols anotados. O Valencia, apesar do momento ruim, já goleou o Real Madrid por 4 a 1 e vendeu caro uma derrota para o Atlético de Madrid por apenas 1 a 0.
FICHA TÉCNICA:Barcelona x Valencia
Data e horário: 19/12/2020, às 12h15 (de Brasília)Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BARCELONA (Técnico: Ronald Koeman)Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet e Alba; De Jong e Busquets; Braithwaite, Pedri e Griezmann; Messi.
Desfalques: Ansu Fati, Piqué, Sergi Roberto e Dembélé (machucados).
VALENCIA (Técnico: Javi Gracia)Domenech; Wass, Gabriel Paulista, Diakhaby e Gaya; Musah, Racic, Soler e Guedes; Vallejo e Maxi Gomez.
Desfalques: Gameiro e Cillessen (machucados). Toni Lato (Covid).