futebol

Barcelona x Getafe: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Esta é a primeira partida do time de Ronald Koeman desde que os culés conquistaram o título da Copa do Rei e clube segue vivo pelo troféu do Campeonato Espanhol...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 10:46

LanceNet

Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP
Após conquistar o título da Copa do Rei no último final de semana, o Barcelona encara o Getafe nesta quarta-feira pelo Campeonato Espanhol, às 17h (horário de Brasília). A equipe de Ronald Koeman está cinco pontos atrás do Atlético de Madrid, mas tem um jogo a menos.Pressão
- Queremos lutar pela La Liga. Está em nossas mãos, mas não será fácil vencer os últimos oito confrontos. A pressão sempre existe no Barcelona. Independentemente da posição na tabela, deve-se ganhar, jogar bem, brigar por troféus. Agora é o momento de demonstrar que podemos levar este campeonato - disse Koeman.
> Veja a tabela da La Liga
Sequência
O Barcelona só depende de si para ser campeão espanhol por ter um confronto a menos do que o Atlético de Madrid e ter um confronto direto contra a equipe de SImeone. No entanto, o clube catalão ainda não venceu duelos contra Real Madrid e os colchoneros na temporada.
FICHA TÉCNICA:Barcelona x Getafe
Data e horário: 22/4/2021, às 17h (de Brasília)Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BARCELONA (Técnico: Ronald Koeman)Ter Stegen; Araujo, Lenglet e Mingueza; Dest, De Jong, Busquets, Pedri e Alba; Messi e Griezmann
Desfalques: Ansu Fati e Coutinho (machucados)
GETAFE (Técnico: José Bordalás)Soria; Suarez, Djene, Timor e Olivera; Alena, Arambarri, Maksimovic e Cucurella; Unal e Mata
Desfalques: Cucho Hernandez e Erick Cabaco (machucados). Allan Nyom (suspenso)

