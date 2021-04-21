Barcelona x Getafe: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Após conquistar o título da Copa do Rei no último final de semana, o Barcelona encara o Getafe nesta quarta-feira pelo Campeonato Espanhol, às 17h (horário de Brasília). A equipe de Ronald Koeman está cinco pontos atrás do Atlético de Madrid, mas tem um jogo a menos.Pressão
- Queremos lutar pela La Liga. Está em nossas mãos, mas não será fácil vencer os últimos oito confrontos. A pressão sempre existe no Barcelona. Independentemente da posição na tabela, deve-se ganhar, jogar bem, brigar por troféus. Agora é o momento de demonstrar que podemos levar este campeonato - disse Koeman.
Sequência
O Barcelona só depende de si para ser campeão espanhol por ter um confronto a menos do que o Atlético de Madrid e ter um confronto direto contra a equipe de SImeone. No entanto, o clube catalão ainda não venceu duelos contra Real Madrid e os colchoneros na temporada.
FICHA TÉCNICA:Barcelona x Getafe
Data e horário: 22/4/2021, às 17h (de Brasília)Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BARCELONA (Técnico: Ronald Koeman)Ter Stegen; Araujo, Lenglet e Mingueza; Dest, De Jong, Busquets, Pedri e Alba; Messi e Griezmann
Desfalques: Ansu Fati e Coutinho (machucados)
GETAFE (Técnico: José Bordalás)Soria; Suarez, Djene, Timor e Olivera; Alena, Arambarri, Maksimovic e Cucurella; Unal e Mata
Desfalques: Cucho Hernandez e Erick Cabaco (machucados). Allan Nyom (suspenso)