Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Barcelona x Galatasaray: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Liga Europa
futebol

Barcelona x Galatasaray: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Liga Europa

Equipes se enfrentam no Camp Nou nesta quinta-feira pelo confronto de ida das oitavas de final da Liga Europa
LanceNet

09 mar 2022 às 13:21

Publicado em 09 de Março de 2022 às 13:21

Nesta quinta-feira, o Barcelona recebe o Galatasaray pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa. A equipe comandada pelo técnico Xavi espera manter a boa fase e garantir um bom resultado em casa, enquanto o clube turco vive momento contrário e busca sair da instabilidade. O confronto, no Camp Nou, está marcado para às 17h.COMO CHEGAM AS EQUIPESAs equipes vivem momentos distintos. O Barcelona vive uma grande fase e vem de quatro vitórias consecutivas, enquanto o Galatasaray vive um momento de instabilidade e é o 12º colocado no Campeonato Turco.
PENSAMENTO POSITIVO- Estamos muito empolgados. Estamos em uma competição que nos deixa empolgados, tivemos boas sensações contra o Napoli. Estamos em ótimo momento e não queremos sair dele. Queremos ganhar e fazer isso bem. Temos que seguir insistindo nesse modelo de jogo, que nos está dando muitas coisas - disse Xavi, técnico do Barcelona.FICHA TÉCNICABarcelona x Galatasaray
Data e horário: 10/03/2022, às 17hLocal: Camp Nou, em Barcelona (ESP)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BARCELONA (Técnico: Xavi)Ter Stegen; Dest, Piqué, Araújo e Jordi Alba; De Jong, Pedri e Busquets; Adama Traoré, Aubameyang e Ferran Torres.
GALATASARAY (Técnico: Domenéc Torrent)Sotorres; Boey, Marcão, Nelsson e Van Aanholt; Kutlu, Pulgar e Cicaldau; Gomis, Kilinç e Aktürkoglu.
Crédito: Barcelona e Galatasaray se enfrentam nesta quinta-feira pela Liga Europa (Foto: PAU BARRENA/AFP

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados