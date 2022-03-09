Barcelona x Galatasaray: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Liga Europa

Nesta quinta-feira, o Barcelona recebe o Galatasaray pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa. A equipe comandada pelo técnico Xavi espera manter a boa fase e garantir um bom resultado em casa, enquanto o clube turco vive momento contrário e busca sair da instabilidade. O confronto, no Camp Nou, está marcado para às 17h.COMO CHEGAM AS EQUIPESAs equipes vivem momentos distintos. O Barcelona vive uma grande fase e vem de quatro vitórias consecutivas, enquanto o Galatasaray vive um momento de instabilidade e é o 12º colocado no Campeonato Turco.
PENSAMENTO POSITIVO- Estamos muito empolgados. Estamos em uma competição que nos deixa empolgados, tivemos boas sensações contra o Napoli. Estamos em ótimo momento e não queremos sair dele. Queremos ganhar e fazer isso bem. Temos que seguir insistindo nesse modelo de jogo, que nos está dando muitas coisas - disse Xavi, técnico do Barcelona.FICHA TÉCNICABarcelona x Galatasaray
Data e horário: 10/03/2022, às 17hLocal: Camp Nou, em Barcelona (ESP)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BARCELONA (Técnico: Xavi)Ter Stegen; Dest, Piqué, Araújo e Jordi Alba; De Jong, Pedri e Busquets; Adama Traoré, Aubameyang e Ferran Torres.
GALATASARAY (Técnico: Domenéc Torrent)Sotorres; Boey, Marcão, Nelsson e Van Aanholt; Kutlu, Pulgar e Cicaldau; Gomis, Kilinç e Aktürkoglu.