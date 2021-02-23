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futebol

Barcelona x Elche: saiba onde assistir e prováveis escalações da partida

Catalães precisam da vitória para continuarem sonhando com o título espanhol e enfrentarão adversário que briga contra o rebaixamento no Estádio Camp Nou...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 16:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 fev 2021 às 16:00
Crédito: AFP
Em jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona encara o Elche nesta quarta-feira, no Camp Nou. Depois de ganhar um descanso a mais no início da temporada por conta da participação na Champions League passada, o clube paga o que deve nesta semana.
+ Veja a tabela da La LigaDepois de empatar com o Cádiz na última rodada, o Barcelona tenta se recuperar para reconquistar o terceiro lugar na tabela. Com o tropeço no fim de semana, somado ao triunfo do Sevilla, o time da Andaluzia ultrapassou os catalães.
- Temos que procurar a energia que encontramos nos jogos anteriores. Perdemos pontos em casa, mas nos últimos 13 jogos vencemos dez e empatamos três. Estou desapontado por ter empatado como Cádiz. Se falharmos mais, não haverá mais possibilidades de fazer algo - disse Koeman.
Brigando contra o rebaixamento e primeiro time da zona da degola, o Elche sabe das dificuldades de enfrentar o Barcelona, especial na casa dos blaugranas. Para o técnico Fran Escribá, uma derrota no Camp Nou é normal, mas sua equipe fará de tudo para sair com um resultado positivo.
- É normal. Vencer no Camp Nou é muito difícil. É lógico que os números sejam negativos em um cenário como este. Há menos chances de vitória do que em outros jogos, mas queremos competir como uma equipe compacta. Vai ser mais difícil, mas se fizermos bem as coisas com certeza vamos conseguir algo de positivo - disse Escribá.
+ Pelé seria mais bem pago que Cristiano Ronaldo e Messi se jogasse hoje? Veja a resposta!FICHA TÉCNICA
Barcelona x ElcheCampeonato Espanhol - Primeira Rodada
Data e horário: 24/02/2021, às 15h (de Brasília)​Local: Estádio Camp Nou, em Barcelona (ESP)Árbitro: Isidro Díaz de Mera EscuderosAssistentes: Valentín Pizarro Gómez e Iván Massó GranadoOnde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS TIMES
BARCELONA (Técnico: Ronald Koeman)Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Umtiti e Junior Firpo; Pjanic, De Jong e Pedri; Trincão, Messi e Griezmann.
Desfalques: Ansu Fati, Philippe Coutinho, Ronald Araujo e Sergi Roberto (lesionados).
ELCHE (Técnico: Fran Escribá)Badia; Barragán, Verdú, Calvo e Mojica; Rigoni, Mfulu, Guti, Milla; Carillo e Boyé.
Desfalques: Diego González, Fidel e Jony Álamo (lesionados); Marcone (suspenso).

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