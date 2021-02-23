Barcelona x Elche: saiba onde assistir e prováveis escalações da partida

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Em jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona encara o Elche nesta quarta-feira, no Camp Nou. Depois de ganhar um descanso a mais no início da temporada por conta da participação na Champions League passada, o clube paga o que deve nesta semana.

+ Veja a tabela da La LigaDepois de empatar com o Cádiz na última rodada, o Barcelona tenta se recuperar para reconquistar o terceiro lugar na tabela. Com o tropeço no fim de semana, somado ao triunfo do Sevilla, o time da Andaluzia ultrapassou os catalães.

- Temos que procurar a energia que encontramos nos jogos anteriores. Perdemos pontos em casa, mas nos últimos 13 jogos vencemos dez e empatamos três. Estou desapontado por ter empatado como Cádiz. Se falharmos mais, não haverá mais possibilidades de fazer algo - disse Koeman.

Brigando contra o rebaixamento e primeiro time da zona da degola, o Elche sabe das dificuldades de enfrentar o Barcelona, especial na casa dos blaugranas. Para o técnico Fran Escribá, uma derrota no Camp Nou é normal, mas sua equipe fará de tudo para sair com um resultado positivo.

- É normal. Vencer no Camp Nou é muito difícil. É lógico que os números sejam negativos em um cenário como este. Há menos chances de vitória do que em outros jogos, mas queremos competir como uma equipe compacta. Vai ser mais difícil, mas se fizermos bem as coisas com certeza vamos conseguir algo de positivo - disse Escribá.

+ Pelé seria mais bem pago que Cristiano Ronaldo e Messi se jogasse hoje? Veja a resposta!FICHA TÉCNICA

Barcelona x ElcheCampeonato Espanhol - Primeira Rodada

Data e horário: 24/02/2021, às 15h (de Brasília)​Local: Estádio Camp Nou, em Barcelona (ESP)Árbitro: Isidro Díaz de Mera EscuderosAssistentes: Valentín Pizarro Gómez e Iván Massó GranadoOnde assistir: ESPN Brasil

PROVÁVEIS TIMES

BARCELONA (Técnico: Ronald Koeman)Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Umtiti e Junior Firpo; Pjanic, De Jong e Pedri; Trincão, Messi e Griezmann.

Desfalques: Ansu Fati, Philippe Coutinho, Ronald Araujo e Sergi Roberto (lesionados).

ELCHE (Técnico: Fran Escribá)Badia; Barragán, Verdú, Calvo e Mojica; Rigoni, Mfulu, Guti, Milla; Carillo e Boyé.