  • Barcelona x Dínamo Kiev: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League
futebol

Barcelona x Dínamo Kiev: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League

Clube blaugrana ocupa a lanterna do Grupo E após duas derrotas em sequência para Bayern e Benfica e precisa da vitória para sonhar com as oitavas de final...
LanceNet

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 10:42

Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Precisando da vitória, o Barcelona recebe o Dínamo Kiev pela Champions League nesta quarta-feira, às 13h45 (horário de Brasília). A equipe de Ronald Koeman ocupa a lanterna do Grupo E após sair derrotado nas duas primeiras rodadas para Bayern e Benfica.Jogo da vida
- Temos que ganhar para ter chances de passarmos às oitavas de final. Sabemos o que temos que fazer e o que podemos esperar (do Dínamo Kiev). Nós jogamos nosso futuro na Champions League - disse Ronald Koeman, técnico do Barcelona.
Como na última temporada
Na última temporada, Barcelona e Dínamo Kiev também se encontraram no mesmo grupo da Champions League. Nas duas ocasiões, a equipe blaugrana saiu de campo com os três pontos, mas o clube não conta com Lionel Messi e Antoine Griezmann, decisivos em ambos os confrontos.
FICHA TÉCNICA:Barcelona x Dínamo Kiev
Data e horário: 20/10/2021, às 13h45 (de Brasília)Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)Onde assistir: TNT e HBO Max
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BARCELONA (Técnico: Ronald Koeman)Ter Stegen; Roberto, Pique, Lenglet e Alba; Gavi, Busquets e De Jong; Dest, Depay e Ansu Fati
Desfalques: Pedri e Ronald Araújo (machucados). Eric García (suspenso)
DÍNAMO KIEV (Técnico: Mircea Lucescu)Bushchan; Tymchyk, Zabarnyi, Shabanov e Mykolenko; Shaparenko e Sydorchuk; Tsygankov e Bulyalskyi e De Pena; Garmash
Desfalques: Artem Besedin, Vladyslav Kulach, Ibrahim Kargbo e Denys Popov (machucados)

