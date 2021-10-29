Barcelona x Alavés: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol

Vivendo um momento complicado, o Barcelona volta a campo pelo Campeonato Espanhol neste sábado. Com 15 pontos conquistados e ocupando a nona colocação, a equipe catalã recebe o Alavés, no Estádio Camp Nou, às 16h (de Brasília). O duelo é válido pela 12ª rodada do torneio nacional.BARCELONADepois da derrota para o Rayo Vallecano no meio de semana, o Barcelona chega para o duelo deste sábado sem o técnico Ronald Koeman, que foi demitido. Para esta partida, onde o time precisa vencer para voltar às primeiras colocações, Sergi Barjuan comanda a equipe interinamente. Ídolo como jogador, Xavi Hernández pode ser o novo treinador.
+ Veja a tabela e os jogos da La Liga
ALAVÉSBrigando na parte de baixo da tabela, o Alavés tem apenas nove pontos conquistados, com três vitórias e sete derrotas no total. A equipe do País Basco, no entanto, vive bom momento na competição e vem de dois triunfos consecutivos, contra Cádiz e Elche, respectivamente.
FICHA TÉCNICA
Barcelona x AlavésLa Liga - Campeonato Espanhol12ª RodadaData e horário: 30/10/2021, às 16h (de Brasília)Local: Estádio Camp Nou, em Barcelona (ESP)Árbitro: Jorge Figueroa VázquezAssistentes: César Soto Grado e Santiago Jaime LatreTransmissão: Star+
PROVÁVEIS TIMES
BARCELONA (Técnico: Sergi Barjuan)Ter Stegen; Dest, Piqué, Eric García e Jordi Alba; Busquets, Gavi e Sergi Roberto; Demir (Philippe Coutinho), Agüero e Memphis Depay.
Desfalques: Braithwaite, Ronald Araújo, Pedri, Frenkie de Jong e Ansu Fati (lesionados); Dembélé (dúvida).
ALAVÉS (Técnico: Javier Calleja)Pacheco; Navarro, Laguardia, Lejeune e Duarte; Moya, Loum, Pellistri, García e Rioja; Joselu.
Desfalques: Ninguém.