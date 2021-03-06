Barcelona vence Osasuna fora de casa e aumenta esperança por título

Crédito: ANDER GILLENEA / AFP

Neste sábado, o Barcelona viajou para jogar com o Osasuna no Estádio Reyno de Navarra, em jogo da 26ª rodada da La Liga. Com duas assistências de Messi para Jordi Alba e Moriba, o Barça venceu o Osasuna fora de casa, colou no líder Atlético de Madrid e segue esperançoso para o restante da competição,

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Apesar do 0 x 0 ter persistido, a partida começou movimentada. Na primeira boa chance, Kike Barja finalizou para grande defesa de Ter Stegen. Na sequência, o Barcelona foi rápido e Messi recebeu lançamento livre, assim, o goleiro Herrera saiu, foi driblado pelo argentino e cometeu a falta. Com isso, o árbitro já havia tirado o cartão vermelho do bolso, mas o jogador deu sorte, uma vez que Messi estava impedido.

BARÇA ABRE O PLACAR

O jogo estava acirrado para o Barcelona, até que Lionel Messi começou a esbanjar sua genialidade. Então, o argentino inverteu o jogo com belo lançamento - do meio de campo - achando Jordi Alba para quebrar a marcação do Osasuna. Com isso, o lateral espanhol foi inteligente e chutou forte, no alto, para inaugurar o marcador.

QUASE O EMPATE

Mesmo perdendo, o Osasuna não desistiu e seguiu pressionando o Barcelona. Aos 30 do segundo tempo, a equipe mandante conseguiu boa trama pelo lado esquerdo e, por milímetros, não chegou ao empate. Isso porque, Sánchez cruzou na medida e o atacante Calleri cabeceou bem, mas viu sua finalização passar raspando na trave.

PRIMEIRO COMO PROFISSIONAL

Para sacramentar o placar, o Barcelona contou com a estrela de Ilaix Moriba, jogador de apenas 18 anos. Após boa construção do também cria da base Pedri, Messi recebeu de costas e serviu Moriba. Assim, o jovem meio campista cortou a marcação e mandou um lindo chute colocado no ângulo do goleiro Herreira. Logo, depois de cinco partidas disputadas, o espanhol fez seu primeiro gol como profissional.

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