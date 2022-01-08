Barcelona sofre empate do Granada nos minutos finais e desperdiça chance de dormir no G-4 do Espanhol

Tudo igual no Nuevo Los Cármenes. Neste sábado, pelo Campeonato Espanhol, o Barcelona visitou o Granada e o time de Xavi Hernández ficou no empate em 1 a 1. Luuk de Jong abriu o placar para os catalães, mas Antonio Puertas igualou o marcador aos 44 minutos do segundo tempo.

PLACAR ZERADOEm jogo equilibrado no primeiro tempo, o Barcelona foi ligeiramente superior que o adversário, mas não conseguiu balançar as redes. O time de Xavi Hernández teve mais posse de bola, finalizou mais que o rival, mas as equipes foram para o intervalo empatando em 0 a 0.

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DE CABEÇANa etapa final, o time catalão seguiu pressionando mais pelo desempate, que saiu aos 12 minutos. Fazendo seu segundo jogo desde que retornou ao Barça, Daniel Alves cruzou da direita e encontrou Luuk de Jong dentro da área. De cabeça, o holandês mandou para o fundo das redes para marcar.

NO FIMQuando a vitória do Barcelona parecia definida, o Granada conseguiu empatar o marcador. Após cobrança de escanteio pelo lado esquerdo aos 44 minutos, a bola bateu em Sergio Busquets e sobrou para Antonio Puertas, que encheu o pé e viu a bola bater no travessão antes de morrer no fundo das redes.

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SEQUÊNCIA​O Barcelona volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Real Madrid no El Clásico das semifinais da Supercopa da Espanha. O jogo acontecerá em Riad, na Arábia Saudita. O Granada, por sua vez, só volta a campo no dia 20, pelo Campeonato Espanhol, contra o Getafe.