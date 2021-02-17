Barcelona sofre com Mbappé após quase contratar atacante em 2017

O destino foi cruel para o Barcelona e o clube pagou por não contratar Mbappé em 2017 na noite da última quarta-feira, na derrota da Champions League. Há alguns meses, Junior Minguella, agente e pessoa influente na Catalunha, revelou à “Radio Marca” que o clube preferiu assinar o contrato com Dembélé após a saída de Neymar para o Paris Saint-Germain.- No momento que se confirmou a saída de Neymar, o staff técnico e o presidente tinham dúvidas sobre o jogador que queriam incorporar e acreditavam que Dembélé era melhor que Mbappé pelo estilo de jogo. Alguns disseram que Mbappé era um fantasma.
O Barça tinha o acordo fechado com o Monaco pelo atacante francês. A operação iria girar em torno de 130 milhões de euros (R$ 847 milhões na cotação atual) fixos, além de 25 milhões de euros (R$ 163 milhões) em variáveis, enquanto o salário do jogador giraria entre 10 a 16 milhões de euros (R$ 65 milhões a R$ 104 milhões).
Na última terça-feira, Mbappé teve que assumir a responsabilidade de carregar o PSG sem Neymar e sem Di María diante do Barcelona dentro do Camp Nou. O craque não se intimidou, marcou três gols na vitória de seu time por 4 a 1 e encaminhou a classificação da equipe francesa. A partida de volta será no próximo dia 10 de março.