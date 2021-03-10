Barcelona quer formar dupla com Aguero e Messi na próxima época

O Barcelona entrou em contato com Aguero e busca a contratação do argentino para a próxima temporada, segundo a “TyC”. As informações indicam que a chegada do atacante pode ser mais um fator que contribua para a permanência de Lionel Messi no clube na próxima temporada, uma vez que ambos são amigos íntimos.Joan Laporta, eleito presidente do Barça no último final de semana, já havia sondado a situação do centroavante durante a sua campanha. O veterano está em final de contrato com o Manchester City após 10 anos defendendo as cores do time inglês, pode chegar sem custos à Catalunha e realizar o sonho de jogar com Messi além da seleção.