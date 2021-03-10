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futebol

Barcelona quer formar dupla com Aguero e Messi na próxima época

Clube entrou em contato com entorno do atacante do Manchester City, que está em fim de contrato com o clube inglês. Aguero pode ajudar na permanência de Messi na Catalunha...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 10:24

LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2021 às 10:24
Crédito: AFP
O Barcelona entrou em contato com Aguero e busca a contratação do argentino para a próxima temporada, segundo a “TyC”. As informações indicam que a chegada do atacante pode ser mais um fator que contribua para a permanência de Lionel Messi no clube na próxima temporada, uma vez que ambos são amigos íntimos.Joan Laporta, eleito presidente do Barça no último final de semana, já havia sondado a situação do centroavante durante a sua campanha. O veterano está em final de contrato com o Manchester City após 10 anos defendendo as cores do time inglês, pode chegar sem custos à Catalunha e realizar o sonho de jogar com Messi além da seleção.
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Aguero vem tendo pouco espaço na equipe de Pep Guardiola nesta temporada por conta de lesões e não marcou gol nesta Premier League. O atleta marcou apenas duas vezes, sendo todas na fase de grupos da Champions League, mas o argentino busca recuperar seu espaço no time titular e contribuir com mais títulos em sua reta final na Inglaterra.

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