Barcelona pode ter valor de mercado reduzido em R$ 842 milhões

Crédito: Saída de Messi pode causar prejuízo quase bilionário aos cofres do Barcelona (PAU BARRENA / AFP

Por conta da saída de Lionel Messi, o Barcelona pode ver seu valor de mercado reduzido em cerca de 137 milhões de euros (R$ 842 milhões), segundo a "Brand Finance". O montante representa um prejuízo de 11% que a equipe catalã pode sofrer nos próximos anos.Além do aspecto esportivo, a ida definitiva do argentino para o Paris Saint-Germain pode trazer outras adversidades aos culés: a dificuldade em encontrar patrocinadores que paguem os valores atuais, a perda de receitas comerciais e também de bilheteria nos dias de jogos.

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- Messi é sinônimo da marca Barcelona e é o talismã do clube desde que entrou em cena há 15 anos. Sua presença atraiu torcedores, melhores jogadores, gerentes, acordos comerciais e troféus - afirmou Teresa De Lemus, diretora geral da Brand Finance na Espanha.

Além destes fatores, o futuro também é uma preocupação para o Barcelona. Segundo a consultora, a saída de Messi pode fazer com que menos pessoas simpatizem com a equipe blaugrana ao longo do tempo, o que deve gerar uma perda maior de receita.