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Barcelona pode ter valor de mercado reduzido em R$ 842 milhões

Saída de Lionel Messi pode causar prejuízo financeiro na equipe blaugrana caso clube perca receitas comerciais, bilheterias e até mesmo em futuros patrocínios...

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 13:18

LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2021 às 13:18
Crédito: Saída de Messi pode causar prejuízo quase bilionário aos cofres do Barcelona (PAU BARRENA / AFP
Por conta da saída de Lionel Messi, o Barcelona pode ver seu valor de mercado reduzido em cerca de 137 milhões de euros (R$ 842 milhões), segundo a "Brand Finance". O montante representa um prejuízo de 11% que a equipe catalã pode sofrer nos próximos anos.Além do aspecto esportivo, a ida definitiva do argentino para o Paris Saint-Germain pode trazer outras adversidades aos culés: a dificuldade em encontrar patrocinadores que paguem os valores atuais, a perda de receitas comerciais e também de bilheteria nos dias de jogos.
+ Veja o valor de mercado das estrelas do PSG
- Messi é sinônimo da marca Barcelona e é o talismã do clube desde que entrou em cena há 15 anos. Sua presença atraiu torcedores, melhores jogadores, gerentes, acordos comerciais e troféus - afirmou Teresa De Lemus, diretora geral da Brand Finance na Espanha.
Além destes fatores, o futuro também é uma preocupação para o Barcelona. Segundo a consultora, a saída de Messi pode fazer com que menos pessoas simpatizem com a equipe blaugrana ao longo do tempo, o que deve gerar uma perda maior de receita.
Como comparação, o Real Madrid também sofreu um revés importante após a saída de Cristiano Ronaldo para a Juventus em 2018. O clube merengue viu seu valor de marca despencar 19% e até hoje luta para se recuperar sem um grande astro.

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