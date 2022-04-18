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Barcelona perde para o Cádiz em casa e vê distância para Real Madrid ficar ainda maior no Espanhol

Catalães fazem bom primeiro tempo, mas sofrem gol no início da etapa final e não conseguem furar a boa marcação do time adversário. Distância para o líder é de 15 pontos...

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 18:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 abr 2022 às 18:00
A zebra passeou na Catalunha. Nesta segunda-feira, o Barcelona recebeu o Cádiz pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol e a equipe da Catalunha foi surpreendida ao ser derrotada por 1 a 0 no Camp Nou. O único gol da partida foi marcado por Lucas Pérez, aos dois minutos do segundo tempo.PRESSÃO BLAUGRANAJogando em casa, o Barcelona dominou as ações no primeiro tempo e foi quem mais se aproximou de balançar as redes. Aos três minutos, Ferrán Torres teve grande chance após bate e rebate na pequena área, mas parou em boa defesa do goleiro Jeremías Ledesma.
+ Veja a tabela e os jogos da La Liga
OLHA A ZEBRAA etapa final não poderia começar melhor para o Cádiz. Aos dois minutos, Sobrino aproveitou cruzamento na área, finalizou para defesa de Ter Stegen. No rebote, o próprio Sobrino parou novamente no goleiro alemão, mas Lucas Pérez pegou a sobra para mandar para o fundo das redes.
TROCAÇÃOA partir do gol do Cádiz, o Barça se lançou ainda mais em busca do empate e acabou deixando espaço na defesa. Em lance rápido pela esquerda, Alejo deixou Álex Fernández na cara aos 30 minutos, mas o camisa 8 bateu para fora. Na sequência, Luuk de Jong quase empatou de cabeça para os catalães.
SITUAÇÃOCom a derrota, o Barcelona permanece com 60 pontos, na segunda colocação, mas agora está 15 pontos atrás do Real Madrid. O time da capital está perto de confirmar seu 35º título espanhol, enquanto os catalães lutam para manter a posição que garante vaga na Champions League
+ Fernandinho vai voltar ao Brasil: veja por onde andam os jogadores da Copa de 2014
SEQUÊNCIABarcelona e Cádiz voltam a campo na próxima quinta-feira, mais uma vez pelo Campeonato Espanhol, ambos contra equipes bascas. O time da Catalunha encara a Real Sociedad, fora de casa, enquanto o clube do sul do país ibérico tem compromisso com Athletic Bilbao, em casa.
Crédito: Cádizchegouaos31pontoscomavitóriasobreoBarcelona(Foto:LLUISGENE/AFP

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