Barcelona perde para o Cádiz em casa e vê distância para Real Madrid ficar ainda maior no Espanhol

A zebra passeou na Catalunha. Nesta segunda-feira, o Barcelona recebeu o Cádiz pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol e a equipe da Catalunha foi surpreendida ao ser derrotada por 1 a 0 no Camp Nou. O único gol da partida foi marcado por Lucas Pérez, aos dois minutos do segundo tempo.PRESSÃO BLAUGRANAJogando em casa, o Barcelona dominou as ações no primeiro tempo e foi quem mais se aproximou de balançar as redes. Aos três minutos, Ferrán Torres teve grande chance após bate e rebate na pequena área, mas parou em boa defesa do goleiro Jeremías Ledesma.

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OLHA A ZEBRAA etapa final não poderia começar melhor para o Cádiz. Aos dois minutos, Sobrino aproveitou cruzamento na área, finalizou para defesa de Ter Stegen. No rebote, o próprio Sobrino parou novamente no goleiro alemão, mas Lucas Pérez pegou a sobra para mandar para o fundo das redes.

TROCAÇÃOA partir do gol do Cádiz, o Barça se lançou ainda mais em busca do empate e acabou deixando espaço na defesa. Em lance rápido pela esquerda, Alejo deixou Álex Fernández na cara aos 30 minutos, mas o camisa 8 bateu para fora. Na sequência, Luuk de Jong quase empatou de cabeça para os catalães.

SITUAÇÃOCom a derrota, o Barcelona permanece com 60 pontos, na segunda colocação, mas agora está 15 pontos atrás do Real Madrid. O time da capital está perto de confirmar seu 35º título espanhol, enquanto os catalães lutam para manter a posição que garante vaga na Champions League

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SEQUÊNCIABarcelona e Cádiz voltam a campo na próxima quinta-feira, mais uma vez pelo Campeonato Espanhol, ambos contra equipes bascas. O time da Catalunha encara a Real Sociedad, fora de casa, enquanto o clube do sul do país ibérico tem compromisso com Athletic Bilbao, em casa.