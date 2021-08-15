Barcelona monitora dupla de atacantes do Arsenal

O Barcelona monitora a situação de Aubameyang e Lacazette no mercado de transferências, segundo o "Sport". No entanto, o jornal indica que o clube catalão só irá atrás de um dos atacantes do Arsenal em caso de saída de Martin Braithwaite.Os Gunners não descartam a negociação com algum dos dois atletas ainda nesta janela. O caso de Lacazette é o que demanda mais urgência nos bastidores, uma vez que o francês possui vínculo com a equipe da Inglaterra até 2022 e pode deixar o clube sem custos ao fim desta temporada.