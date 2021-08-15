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futebol

Barcelona monitora dupla de atacantes do Arsenal

Em caso de saída de Braithwaite, clube catalão cogita a contratação de Aubameyang ou Lacazette. Francês possui contrato com os Gunners até 2022...

Publicado em 15 de Agosto de 2021 às 10:44

LanceNet

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Publicado em 

15 ago 2021 às 10:44
Crédito: Reprodução
O Barcelona monitora a situação de Aubameyang e Lacazette no mercado de transferências, segundo o "Sport". No entanto, o jornal indica que o clube catalão só irá atrás de um dos atacantes do Arsenal em caso de saída de Martin Braithwaite.Os Gunners não descartam a negociação com algum dos dois atletas ainda nesta janela. O caso de Lacazette é o que demanda mais urgência nos bastidores, uma vez que o francês possui vínculo com a equipe da Inglaterra até 2022 e pode deixar o clube sem custos ao fim desta temporada.
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Já Aubameyang renovou seu contrato recentemente e possui acordo com o Arsenal até 2023. Porém, a equipe comandada por Mikel Arteta não descarta a possibilidade de envolver o artilheiro em uma troca neste mercado. Resta saber se a operação também seria de interesse dos culés.
Apesar do monitoramento, o Barcelona segue longe da contratação de um dos nomes, pois Braithwaite não possui uma proposta para deixar o Camp Nou neste momento. E a janela de transferências se encerra no próximo dia 31 de agosto.

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