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futebol

Barcelona mira a contratação de Bernardo Silva

Xavi tem interesse no jogador português para seu esquema de jogo; De Jong pode servir como moeda de troca com o Manchester City
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Publicado em 06 de Maio de 2022 às 09:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2022 às 09:40
O Barcelona já se prepara para a próxima temporada. De acordo com o jornal ‘Mundo Deportivo’, o clube tem o interesse na contratação de Bernardo Silva, que tem contrato com o Manchester City até 2025.> Messi reage à virada do Real Madrid sobre o Manchester City na Champions: 'Não pode ser'
Bernardo Silva é desejo de Xavi, que acredita que o jogador se encaixa perfeitamente em seu estilo de jogo. Para o treinador, o português é uma opção para acompanhar Pedri, na faixa central do campo.
Financeiramente, a negociação é tratada como difícil, pelo alto custo do português. Porém, o Barcelona pode usar como uma ‘moeda de troca' o holandês De Jong, que já despertou o interesse de Pep Guardiola, treinador do Manchester City.
Na atual temporada, Bernardo Silva soma 13 gols e seis assistências em 43 jogos pelo Manchester City.
Crédito: BernardoSilvapodedeixaroManchesterCity(Foto:OLISCARFF/AFP

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