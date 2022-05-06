Barcelona mira a contratação de Bernardo Silva

O Barcelona já se prepara para a próxima temporada. De acordo com o jornal ‘Mundo Deportivo’, o clube tem o interesse na contratação de Bernardo Silva, que tem contrato com o Manchester City até 2025.> Messi reage à virada do Real Madrid sobre o Manchester City na Champions: 'Não pode ser'

Bernardo Silva é desejo de Xavi, que acredita que o jogador se encaixa perfeitamente em seu estilo de jogo. Para o treinador, o português é uma opção para acompanhar Pedri, na faixa central do campo.

Financeiramente, a negociação é tratada como difícil, pelo alto custo do português. Porém, o Barcelona pode usar como uma ‘moeda de troca' o holandês De Jong, que já despertou o interesse de Pep Guardiola, treinador do Manchester City.

Na atual temporada, Bernardo Silva soma 13 gols e seis assistências em 43 jogos pelo Manchester City.