Barcelona marca reunião pela contratação de Raphinha

O Barcelona prepara uma oferta para tirar Raphinha do Leeds. Segundo o jornal ‘The Telegraph’, o clube marcou uma reunião na Espanha com os representantes do atacante brasileiro.> Rodrygo confessa que não acreditava na virada do Real Madrid: ‘Pensei que já estávamos fora’

O jogador da Seleção Brasileira é uma das prioridades do Barcelona para a próxima temporada. Raphinha tem o aval do técnico Xavi e a boa relação de seu agente Deco com o clube espanhol pode facilitar a negociação.

Raphinha tem contrato com o Leeds até 2024. Porém, existe uma cláusula de rescisão no valor de 25 milhões de euros, metade do que a o clube inglês deseja, em caso de rebaixamento na Premier League.

O Leeds ocupa a 17ª colocação, a primeira fora da zona de rebaixamento e está a dois pontos do Everton, que abre o grupo.

Nesta Premier League, Raphinha marcou 10 gols e três assistências em 31 jogos. O atacante ganhou destaque na Seleção Brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas, marcando três gols e duas assistências em sete partidas.