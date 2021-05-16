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Barcelona goleia o Chelsea por 4 a 0 e é campeão da Champions League feminina pela primeira vez

Equipe catalã domina o primeiro tempo, marca todos os gols na etapa inicial, e fica com o troféu continental pela primeira vez. Com sete títulos, Lyon é o maior vencedor...

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 19:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mai 2021 às 19:35
Crédito: JONATHAN NACKSTRAND / AFP
O Barcelona é campeão da Champions League feminina, a "Liga das Campeãs", pela primeira vez em sua história. Neste domingo, o time catalão venceu o Chelsea por 4 a 0, no Estádio Gamla Ullevi, em Gotemburgo, na Suécia, e chegou ao topo da Europa.

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