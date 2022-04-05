Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Barcelona está mais perto de renovar com Araújo

Um dos principais zagueiros da equipe catalã deve ampliar o vínculo com o clube
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2022 às 15:47

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 15:47

Embalado pela boa fase sob o comando de Xavi, o Barcelona já planeja manter algumas peças para a próxima temporada. Um deles, é o jovem efensor uruguaio Ronald Araujo. De acordo com o "Marca", o diretor de futebol do clube, Mateu Alemany foi visto em um almoço com os representantes do jogador da Celeste e do Barça.A reunião durou cerca de três horas. Mateu Alemany evitou dar muitos detalhes com relação ao encontro:​- Fui um almoço cordial. Há uma boa predisposição por parte do jogador - disse Mateu Alemany, com relação ao encontro.
O agente de Ronald Araújo também demonstrou bastante otimismo sobre as negociações:
+Faça suas previsões com o simulador da Copa do Mundo
- As duas partes estão se aproximando. Veremos se terá um acordo nas próximas horas. Só falta ajustar detalhes e a prioridade é que ele fique. A reunião foi boa, há um bom ambiente.. Agora tenho que falar cm o jogador e o clube faz o que corresponde - disse um dos representantes do defensor uruguaio.
Araújo é peça importante na equipe de Xavi, que pediu ao clube, a permanência do zagueiro. O uruguaio fez 34 jogos na temporada atual e marcou quatro vezes.
Crédito: ZagueirouruguaiodeverenovarcomoBarça(LLUISGENI/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados