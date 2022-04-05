Barcelona está mais perto de renovar com Araújo

Embalado pela boa fase sob o comando de Xavi, o Barcelona já planeja manter algumas peças para a próxima temporada. Um deles, é o jovem efensor uruguaio Ronald Araujo. De acordo com o "Marca", o diretor de futebol do clube, Mateu Alemany foi visto em um almoço com os representantes do jogador da Celeste e do Barça.A reunião durou cerca de três horas. Mateu Alemany evitou dar muitos detalhes com relação ao encontro:​- Fui um almoço cordial. Há uma boa predisposição por parte do jogador - disse Mateu Alemany, com relação ao encontro.

O agente de Ronald Araújo também demonstrou bastante otimismo sobre as negociações:

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- As duas partes estão se aproximando. Veremos se terá um acordo nas próximas horas. Só falta ajustar detalhes e a prioridade é que ele fique. A reunião foi boa, há um bom ambiente.. Agora tenho que falar cm o jogador e o clube faz o que corresponde - disse um dos representantes do defensor uruguaio.

Araújo é peça importante na equipe de Xavi, que pediu ao clube, a permanência do zagueiro. O uruguaio fez 34 jogos na temporada atual e marcou quatro vezes.