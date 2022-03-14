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Barcelona está interessado na chegada de Raphinha

Jogador da Seleção Brasileira é cliente da empresa de Deco, ídolo do clube blaugrana. No entanto, negociação depende de acordo com o Leeds...
LanceNet

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Publicado em 

14 mar 2022 às 09:00

Publicado em 14 de Março de 2022 às 09:00

O Barcelona está interessado na contratação de Raphinha, meia-atacante do Leeds e da Seleção Brasileira, na próxima temporada, segundo o jornalista Fabrizio Romano. Além do clube blaugrana, o Liverpool também está sonda o jogador.O camisa 10 tem Deco como empresário, um dos maiores ídolos da história recente do clube catalão. O Barcelona já entrou em contato com o agente, mas ainda não há conversas abertas com o Leeds, uma vez que o valor do brasileiro pode variar dependendo da permanência ou não do time inglês na Premier League.
> Veja a tabela da Premier League
O Chelsea também estava interessado na contratação de Raphinha, mas se coloca em uma situação de espera por não poder se movimentar financeiramente no mercado. Os Blues passam por um momento de indefinição por conta de Roman Abramovich, dono do clube, sofrer sanções do Reino Unido.
Enquanto isso, Raphinha segue sendo um dos principais nomes da Premier e da Seleção Brasileira. No próximo dia 24, o atleta deve entrar em campo no duelo contra o Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, e contra a Bolívia no dia 29.
Crédito: RaphinhaéalvodoBarcelonaeclubesdaPremierLeague(Foto:LeedsUnited/Divulgação

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