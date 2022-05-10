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futebol

Barcelona espera vender Coutinho ao Aston Villa, diz jornal

Brasileiro está emprestado até o fim da temporada, mas o clube inglês deve exercer a opção de compra do jogador
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Publicado em 10 de Maio de 2022 às 08:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2022 às 08:37
O Barcelona não deve contar com Coutinho para a próxima temporada. De acordo com o jornal ‘Mundo Deportivo’, o clube está disposto a vender o brasileiro ao Aston Villa, que tem a opção de compra ao fim da temporada.> Alvo do Real, Mbappé é visto em Madri e aumenta rumores de saída do PSG​Philippe Coutinho chegou por empréstimo ao Aston Villa em janeiro, com contrato até o fim da temporada e opção de compra de 40 milhões de euros. Porém, o Barcelona espera vender o brasileiro por até 20 milhões de euros (cerca de R$ 109 milhões), metade do valor acordado anteriormente.
Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Aston Villa quer contar com Coutinho para a próxima temporada. Enquanto o Barcelona não deseja manter o jogador na equipe, que tem contrato até 2023, mas seu alto salário é considerado um problema.
> Haaland a caminho do City: Veja 15 atacantes que poderão mudar de clube em julho na Europa
Desde que chegou ao Aston Villa, Coutinho marcou quatro gols e deu três assistências em 15 jogos pelo clube.
Crédito: CoutinhodeveseguirnaPremierLeaguenapróximatemporada(Foto:LINDSEYPARNABY/AFP

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