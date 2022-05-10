Barcelona espera vender Coutinho ao Aston Villa, diz jornal

O Barcelona não deve contar com Coutinho para a próxima temporada. De acordo com o jornal ‘Mundo Deportivo’, o clube está disposto a vender o brasileiro ao Aston Villa, que tem a opção de compra ao fim da temporada.> Alvo do Real, Mbappé é visto em Madri e aumenta rumores de saída do PSG​Philippe Coutinho chegou por empréstimo ao Aston Villa em janeiro, com contrato até o fim da temporada e opção de compra de 40 milhões de euros. Porém, o Barcelona espera vender o brasileiro por até 20 milhões de euros (cerca de R$ 109 milhões), metade do valor acordado anteriormente.