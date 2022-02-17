Barcelona entra na briga com outros três clubes pela contratação de Franck Kessié, do Milan

Um dos pilares do meio-campo do Milan, o marfinense Franck Kessié vive seus últimos meses de contrato com a equipe rubro-negra e não deve renovar o vínculo para a próxima temporada. Livre para assinar com outro clube, o jogador de 25 anos começa a atrair o interesse no mercado e o Barcelona é mais um pretendente.De acordo com informações do jornal "Tuttosport", o camisa 79 está na lista do time catalão, que busca principalmente a contratação de nomes que possam chegar ao Camp Nou a custo zero. Vivendo uma grave crise financeira, os espanhóis não podem fazer altos investimentos.

+ Veja a tabela e os jogos da Europa League

O time de Xavi Hernández, porém, não terá vida fácil para contratar o marfinense. Além do Barcelona, o Paris Saint-Germain já manifestou interesse em Kessié, bem como o Tottenham, que teve uma proposta recusada em janeiro. O Newcastle também está na disputa.

+ Ucrânia pode ser invadida? Veja jogadores brasileiros que atuam no país e duração de contratos

Revelado pela Atalanta, Kessié está no Milan desde 2017. Pelo clube rubro-negro, o meio-campista já disputou 208 partidas, com 38 gols marcados e 16 assistências. Na atual temporada, ele fez 24 jogos, balançou as redes seis vezes e deu um passe para gol.