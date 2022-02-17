Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Barcelona entra na briga com outros três clubes pela contratação de Franck Kessié, do Milan
futebol

Barcelona entra na briga com outros três clubes pela contratação de Franck Kessié, do Milan

Em reta final de vínculo com o time italiano, marfinense de 25 anos está na mira também de Paris Saint-Germain, Tottenham e Newcastle. Atleta está livre para assinar pré-contrato...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 15:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 15:50
Um dos pilares do meio-campo do Milan, o marfinense Franck Kessié vive seus últimos meses de contrato com a equipe rubro-negra e não deve renovar o vínculo para a próxima temporada. Livre para assinar com outro clube, o jogador de 25 anos começa a atrair o interesse no mercado e o Barcelona é mais um pretendente.De acordo com informações do jornal "Tuttosport", o camisa 79 está na lista do time catalão, que busca principalmente a contratação de nomes que possam chegar ao Camp Nou a custo zero. Vivendo uma grave crise financeira, os espanhóis não podem fazer altos investimentos.
+ Veja a tabela e os jogos da Europa League
O time de Xavi Hernández, porém, não terá vida fácil para contratar o marfinense. Além do Barcelona, o Paris Saint-Germain já manifestou interesse em Kessié, bem como o Tottenham, que teve uma proposta recusada em janeiro. O Newcastle também está na disputa.
+ Ucrânia pode ser invadida? Veja jogadores brasileiros que atuam no país e duração de contratos
Revelado pela Atalanta, Kessié está no Milan desde 2017. Pelo clube rubro-negro, o meio-campista já disputou 208 partidas, com 38 gols marcados e 16 assistências. Na atual temporada, ele fez 24 jogos, balançou as redes seis vezes e deu um passe para gol.
Crédito: FranckKessiéjogouaCopaAfricanadeNaçõescomaCostadoMarfimnesteano(Foto:FILIPPOMONTEFORTE/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados