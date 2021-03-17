Barcelona e Manchester City lutam pela contratação de joia portuguesa

O Barcelona está na corrida pela contratação do lateral esquerdo Nuno Mendes, do Sporting, segundo o jornal “As”. A equipe blaugrana e o Manchester City são os principais interessados pelo português neste momento e vistos como os destinos mais prováveis neste momento. Além dos dois, o Real Madrid também observa o jovem de 18 anos. A joia tem contrato até 2025 e multa de 25 milhões de euros (R$ 166 milhões).Os Leões têm conhecimento do interesse culé, que não conta com Junior Firpo na próxima temporada e sabe que não pode depender de Alba a longo prazo. Pelo lado dos ingleses, o técnico Pep Guardiola já deu autorização aos dirigentes pela contratação do português e o clube busca oferecer um contrato de longa duração e deixar o jogador mais uma temporada no Sporting.