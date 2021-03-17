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futebol

Barcelona e Manchester City lutam pela contratação de joia portuguesa

Nuno Mendes tem contrato com o Sporting até 2025, multa de R$ 166 milhões, recebeu sua primeira convocação para a seleção portuguesa e está na mira de grandes europeus...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 10:33

LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2021 às 10:33
Crédito: Nuno Mendes pode deixar o Sporting na próxima janela de transferências (Divulgação / Sporting
O Barcelona está na corrida pela contratação do lateral esquerdo Nuno Mendes, do Sporting, segundo o jornal “As”. A equipe blaugrana e o Manchester City são os principais interessados pelo português neste momento e vistos como os destinos mais prováveis neste momento. Além dos dois, o Real Madrid também observa o jovem de 18 anos. A joia tem contrato até 2025 e multa de 25 milhões de euros (R$ 166 milhões).Os Leões têm conhecimento do interesse culé, que não conta com Junior Firpo na próxima temporada e sabe que não pode depender de Alba a longo prazo. Pelo lado dos ingleses, o técnico Pep Guardiola já deu autorização aos dirigentes pela contratação do português e o clube busca oferecer um contrato de longa duração e deixar o jogador mais uma temporada no Sporting.
> Veja a tabela da La Liga
A grande temporada rendeu a Nuno Mendes sua primeira convocação para a seleção portuguesa e o atleta pode sonhar com uma vaga na disputa da Eurocopa. Além dos três gigantes, a promessa também é observada por Manchester United, Liverpool, Juventus e Paris Saint-Germain, mas nenhum fez uma aproximação formal.

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