Barcelona e Dembélé definem futuro nesta segunda-feira

Barcelona e Ousmane Dembélé irão se reunir nesta segunda-feira para tomar uma decisão com relação ao futuro do atacante, segundo o "As". O atleta tem contrato com o clube culé até o fim da temporada, mas pode deixar a Catalunha ainda neste mês de janeiro.A cúpula blaugrana está decepcionada com as exigências econômicas de Moussa Sissoko, empresário do camisa sete. Por conta disso, o clube está pessimista com relação a um acordo e cabe ao agente mostrar disposição pela renovação de seu cliente.

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Xavi, comandante culé, também está decepcionado com a atitude de Dembélé por conta de falta de acordo até a abertura da janela de transferências de janeiro. Com isso, a saída do francês ainda neste mês não é descartada na Catalunha.

Na atual temporada, o atacante de 24 anos demorou a estrear na temporada devido a uma lesão no joelho adquirida durante a Eurocopa. Assim, o francês participou de oito partidas, ainda não marcou gol, embora tenha contribuído com duas assistências.