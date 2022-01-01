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Barcelona e Dembélé definem futuro nesta segunda-feira

Atacante francês irá dar mais uma chance de renovação para equipe culé, mas empresário cogita negociar saída do atleta ainda nesta janela de transferências de janeiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jan 2022 às 10:59

Publicado em 01 de Janeiro de 2022 às 10:59

Barcelona e Ousmane Dembélé irão se reunir nesta segunda-feira para tomar uma decisão com relação ao futuro do atacante, segundo o "As". O atleta tem contrato com o clube culé até o fim da temporada, mas pode deixar a Catalunha ainda neste mês de janeiro.A cúpula blaugrana está decepcionada com as exigências econômicas de Moussa Sissoko, empresário do camisa sete. Por conta disso, o clube está pessimista com relação a um acordo e cabe ao agente mostrar disposição pela renovação de seu cliente.
> Veja a tabela da La Liga
Xavi, comandante culé, também está decepcionado com a atitude de Dembélé por conta de falta de acordo até a abertura da janela de transferências de janeiro. Com isso, a saída do francês ainda neste mês não é descartada na Catalunha.
Na atual temporada, o atacante de 24 anos demorou a estrear na temporada devido a uma lesão no joelho adquirida durante a Eurocopa. Assim, o francês participou de oito partidas, ainda não marcou gol, embora tenha contribuído com duas assistências.
Crédito: DembélétemcontratocomoBarcelonaatéofimdatemporada(Foto:CRISTINAQUICLER/AFP

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