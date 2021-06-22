Barcelona cogita troca de Francisco Trincão por Adama Traoré

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O Barcelona não descarta uma troca de Francisco Trincão por Adama Traoré com o Wolverhampton nesta janela de transferências, segundo o "Sport". O atacante espanhol, criado em La Masia, não esconde o desejo de voltar a vestir a camisa blaugrana.- O Barcelona sempre me deu muito. Foi e ainda é minha casa. Cresci ali, estive no clube por oito anos. Teríamos que ver o que oferecem, mas a mentalidade agora é ajudar a seleção espanhola.

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Embora não tenha feito a sua melhor temporada na Inglaterra, Traoré segue bem cotado. Por outro lado, Trincão decepcionou em sua primeira campanha na La Liga e a boa relação de Jorge Mendes, empresário do jovem, com os Wolves pode facilitar uma negociação.

O clube da Premier League pede cerca de 80 milhões de libras para liberar o extremo espanhol. Incluir o português na operação poderia diminuir este valor ou há a possibilidade da negociação ocorrer a custo zero, visto que o atleta criado no Braga é jovem e poderia firmar um contrato longo com os ingleses.