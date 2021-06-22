Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Barcelona cogita troca de Francisco Trincão por Adama Traoré

Atacante do Wolverhampton é formado em La Masia e não esconde desejo em vestir novamente a camisa blaugrana. Espanhol tem contrato com Wolverhampton até 2023...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jun 2021 às 09:28

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 09:28

Crédito: RICHARD HEATHCOTE / POOL / AFP
O Barcelona não descarta uma troca de Francisco Trincão por Adama Traoré com o Wolverhampton nesta janela de transferências, segundo o "Sport". O atacante espanhol, criado em La Masia, não esconde o desejo de voltar a vestir a camisa blaugrana.- O Barcelona sempre me deu muito. Foi e ainda é minha casa. Cresci ali, estive no clube por oito anos. Teríamos que ver o que oferecem, mas a mentalidade agora é ajudar a seleção espanhola.
> Veja a tabela da Eurocopa
Embora não tenha feito a sua melhor temporada na Inglaterra, Traoré segue bem cotado. Por outro lado, Trincão decepcionou em sua primeira campanha na La Liga e a boa relação de Jorge Mendes, empresário do jovem, com os Wolves pode facilitar uma negociação.
O clube da Premier League pede cerca de 80 milhões de libras para liberar o extremo espanhol. Incluir o português na operação poderia diminuir este valor ou há a possibilidade da negociação ocorrer a custo zero, visto que o atleta criado no Braga é jovem e poderia firmar um contrato longo com os ingleses.
Joan Laporta, presidente do Barcelona, prometeu a chegada de mais dois ou três reforços para a próxima temporada. Além disso, as presenças de Aguero e Depay fazem com que o clube tenha que encontrar outro espaço para jogadores que não foram tão aproveitados, como Trincão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que governo Lula está de olho nas eleições que podem tirar 'irmão' de Bolsonaro do poder na Europa?
Imagem de destaque
Irã e EUA se preparam para negociações de paz no Paquistão em meio a cinco impasses principais
Imagem de destaque
Saúde em dia: 5 cuidados para manter a qualidade de vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados