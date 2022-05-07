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futebol

Barcelona chega a acordo com Azpilicueta, diz imprensa espanhola

De acordo com o Diário As, clube oferece dois anos de contrato e salário anual de 13 milhões de euros ao lateral-direito, que ainda precisa se desvincular do Chelsea...

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 09:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2022 às 09:10
A temporada 2021-22 da La Liga ainda não acabou, mas o Barcelona já trabalha nos bastidores de olho no futuro. E o primeiro reforço culé pode ser César Azpilicueta. De acordo com o Diário As, o clube catalão já tem um acordo com o lateral-direito para assinar pelas duas próximas temporadas.
+ Vidal quer vaga em clube brasileiro, Barcelona visa craque português… O Dia do Mercado!Ainda segundo a reportagem, Azpilicueta receberia 13 milhões de euros (R$ 69 milhões, na cotação atual) por temporada e teria a possibilidade de ampliar o vínculo para um terceiro ano na Catalunha.
+ Chelsea confirma venda para consórcio; saiba os valores e próximos passos
Após 10 anos no Chelsea, o lateral-direito busca novos ares e agora precisa se reunir com os dirigentes ingleses para discutir a liberação. Este processo, no entanto, não deve ser um problema, uma vez que as partes já haviam tratado sobre a possibilidade e aguardavam apenas a finalização do processo de venda do clube inglês.
+ Barça em busca da Champions: veja a tabela da La Liga
Na segunda posição no Campeonato Espanhol, o Barcelona pode garantir a vaga na próxima Liga dos Campeões neste sábado. Para isso, a equipe catalã precisa vencer o Real Betis, fora de casa, em duelo válido pela 35ª rodada da competição.
Crédito: AzpilicuetapodesetransferirparaoBarcelona(Foto:Handout/UEFA/AFP

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