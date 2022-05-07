Barcelona chega a acordo com Azpilicueta, diz imprensa espanhola

A temporada 2021-22 da La Liga ainda não acabou, mas o Barcelona já trabalha nos bastidores de olho no futuro. E o primeiro reforço culé pode ser César Azpilicueta. De acordo com o Diário As, o clube catalão já tem um acordo com o lateral-direito para assinar pelas duas próximas temporadas.

+ Vidal quer vaga em clube brasileiro, Barcelona visa craque português… O Dia do Mercado!Ainda segundo a reportagem, Azpilicueta receberia 13 milhões de euros (R$ 69 milhões, na cotação atual) por temporada e teria a possibilidade de ampliar o vínculo para um terceiro ano na Catalunha.

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Após 10 anos no Chelsea, o lateral-direito busca novos ares e agora precisa se reunir com os dirigentes ingleses para discutir a liberação. Este processo, no entanto, não deve ser um problema, uma vez que as partes já haviam tratado sobre a possibilidade e aguardavam apenas a finalização do processo de venda do clube inglês.

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Na segunda posição no Campeonato Espanhol, o Barcelona pode garantir a vaga na próxima Liga dos Campeões neste sábado. Para isso, a equipe catalã precisa vencer o Real Betis, fora de casa, em duelo válido pela 35ª rodada da competição.