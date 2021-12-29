Barcelona busca acordo com capitão do Chelsea na próxima temporada

O Barcelona está interessado na contratação de César Azpilicueta, capitão do Chelsea, para a próxima temporada, segundo o jornalista Gerard Romero. As informações indicam que o clube catalão já possui um princípio de acordo com o defensor.O veterano de 32 anos encerra seu vínculo com os Blues ao fim da atual temporada e a operação só não deve acontecer caso o espanhol não consiga resolver alguns problemas pessoais pendentes. No entanto, Xavi quer contar com o lateral direito.

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Apesar da contratação de Daniel Alves, que ainda não pôde estrear pela equipe culé, o setor segue sendo uma incógnita. Xavi não confia nas capacidades de Sergiño Dest, enquanto o lateral brasileiro tem contrato até o fim da temporada, mas está com 38 anos e não vive o auge de sua carreira.

Azpilicueta poderia trazer experiência ao jovem elenco do Barcelona e se tornar mais um jogador culé que também faz parte da seleção espanhola. Atualmente, os blaugranas possuem Ferran Torres, anunciado na última terça-feira, Ansu Fati e Gavi como expoentes da La Roja dirigida por Luis Enrique.