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futebol

Barcelona busca acordo com capitão do Chelsea na próxima temporada

Cesar Azpilicueta está na lista de pretedentes do clube culé para a próxima temporada. Apesar da chegada de Dani Alves, lateral direita é uma incógnita no elenco...
LanceNet

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Publicado em 

29 dez 2021 às 12:49

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 12:49

O Barcelona está interessado na contratação de César Azpilicueta, capitão do Chelsea, para a próxima temporada, segundo o jornalista Gerard Romero. As informações indicam que o clube catalão já possui um princípio de acordo com o defensor.O veterano de 32 anos encerra seu vínculo com os Blues ao fim da atual temporada e a operação só não deve acontecer caso o espanhol não consiga resolver alguns problemas pessoais pendentes. No entanto, Xavi quer contar com o lateral direito.
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Apesar da contratação de Daniel Alves, que ainda não pôde estrear pela equipe culé, o setor segue sendo uma incógnita. Xavi não confia nas capacidades de Sergiño Dest, enquanto o lateral brasileiro tem contrato até o fim da temporada, mas está com 38 anos e não vive o auge de sua carreira.
Azpilicueta poderia trazer experiência ao jovem elenco do Barcelona e se tornar mais um jogador culé que também faz parte da seleção espanhola. Atualmente, os blaugranas possuem Ferran Torres, anunciado na última terça-feira, Ansu Fati e Gavi como expoentes da La Roja dirigida por Luis Enrique.
Crédito: AzpilicuetaéalvodoBarcelonaparaapróximatemporada(Foto:WOLFGANGRATTAY/AFP/POOL

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