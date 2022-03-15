futebol

Barcelona acerta contratação de meia para próxima temporada

Segundo a imprensa espanhola, Franck Kessié, atleta do Milan, possui um acordo para assinar contrato com o clube catalão após o fim da atual temporada...
LanceNet

15 mar 2022 às 13:29

Publicado em 15 de Março de 2022 às 13:29

O Barcelona possui um acordo assinado pela contratação de Franck Kessié para a próxima temporada, segundo a "Cadena SER". O meia tem contrato com o Milan até junho, mas optou por não renovar seu vínculo com a equipe italiana e defenderá a camisa blaugrana.O atleta é uma das peças chaves do técnico Stefano Pioli na equipe rossonera e chega na Catalunha para disputar posição com Busquets, Gavi, Pedri, De Jong e Nico. Em 29 jogos disputados na temporada, o camisa 79 anotou seis gols e contribuiu com uma assistência.
> Veja a tabela da La Liga
Com isso, o clube catalão acerta a sua segunda contratação para 2022/2023, uma vez que Andreas Christensen, zagueiro do Chelsea, possui tudo apalavrado com os culés. O defensor também encerra seu contrato com os Blues ao fim da atual temporada.
Além do meia e do defensor, o Barcelona também busca a chegada do lateral-direito César Azpilicueta. O espanhol também está em fim de contrato com o Chelsea e pode ser o terceiro reforço sem custos para a equipe comandada por Xavi.
Crédito: Kessié está próximo de se tornar jogador do Barcelona (Foto: FILIPPO MONTEFORTE/AFP

Tópicos Relacionados

barcelona milan
A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Um presente": fã comemora aniversário de 50 anos em show do Guns N' Roses no ES
Imagem de destaque
Inmet renova alerta de chuvas para quase todo o Espírito Santo
Imagem de destaque
Viatura da PM pega fogo próximo a batalhão em Linhares; veja vídeo

