Barcelona acerta contratação de meia para próxima temporada

O Barcelona possui um acordo assinado pela contratação de Franck Kessié para a próxima temporada, segundo a "Cadena SER". O meia tem contrato com o Milan até junho, mas optou por não renovar seu vínculo com a equipe italiana e defenderá a camisa blaugrana.O atleta é uma das peças chaves do técnico Stefano Pioli na equipe rossonera e chega na Catalunha para disputar posição com Busquets, Gavi, Pedri, De Jong e Nico. Em 29 jogos disputados na temporada, o camisa 79 anotou seis gols e contribuiu com uma assistência.
Com isso, o clube catalão acerta a sua segunda contratação para 2022/2023, uma vez que Andreas Christensen, zagueiro do Chelsea, possui tudo apalavrado com os culés. O defensor também encerra seu contrato com os Blues ao fim da atual temporada.
Além do meia e do defensor, o Barcelona também busca a chegada do lateral-direito César Azpilicueta. O espanhol também está em fim de contrato com o Chelsea e pode ser o terceiro reforço sem custos para a equipe comandada por Xavi.