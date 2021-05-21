Barcelona acerta a contratação de Sergio Agüero com contrato até 2023, diz jornalista

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Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, da Sky Sports, o atacante argentino Sergio Agüero, do Manchester City, acertou a sua transferência para o Barcelona. O jogador assinaria um contrato até 2023, e receberia um bônus com um possível título da Champions League para o time catalão.

Veja a tabela do EspanholA transferência de Sergio Agüero para o Barcelona é uma das mais badaladas da janela, que abre após o fim da temporada. O jogador está em fim de contrato no Manchester City, e os catalães não pagaram nenhuma taxa ao time inglês.

Agüero, segundo Fabrizio Romano, assinará um contrato até 2023, com bônus incluído caso o Barcelona vença a Champions League. O jogador aguarda o fim da atual edição da competição, em que o City é finalista, para poder ser anunciado pelo time espanhol.

No Barça, Sergio Agüero se juntará ao seu amigo e companheiro de Seleção Argentina Lionel Messi, que também se encontra no meio de uma novela neste final de temporada.