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Barcelona abre ampla vantagem, vacila na segunda etapa e sofre empate emocionante do Celta

Equipe comandada interinamente por Sergi Barjuan abriu 3 a 0 na primeira etapa, mas voltou sonolenta no segundo tempo e sofreu o empate no minuto final...
LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2021 às 14:17

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 14:17

Crédito: Celta e Barcelona fizeram uma partida marcada pela emoção até o minuto final (MIGUEL RIOPA / AFP
Que jogo foi esse! O Barcelona empatou em 3 a 3 contra o Celta de Vigo fora de casa em uma partida marcada pela reação da equipe galega. Na primeira etapa, os culés dominaram o jogo e foram para o intervalo com 3 a 0 no placar. Na segunda etapa, os mandantes voltaram com intensidade e lutaram até o último minuto pelo ponto no Campeonato Espanhol.QUEM NÃO FAZ, LEVANo primeiro minuto de jogo, o Celta chegou com perigo com Aspas sendo lançado em profundidade, saindo cara a cara com Ter Stegen, mas finalizando para fora. O Barcelona respondeu com Ansu Fati recebendo passe pelo lado esquerdo, fazendo jogada individual, limpando a marcação e chutando colocado para abrir o placar.
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QUE SHOWApós o primeiro gol, a equipe blaugrana passou a dominar a partida. Aos 17 minutos, Nico fez ótima jogada pelo lado esquerdo, encontrou Busquets na entrada da área, o volante limpou a marcação e ampliou o marcador. Aos 33 minutos, Depay recebeu cruzamento da esquerda de Alba e desviou de cabeça para marcar o terceiro gol para os visitantes.
OLHA A REAÇÃONo segundo tempo, o Celta voltou com mais atenção e intensidade. Aos seis, Galán recebeu passe pelo lado esquerdo, finalizou para defesa de Ter Stegen, Lenglet afastou a bola nos pés de Aspas e o atacante diminuiu o marcador. Aos 28, Servi roubou a bola de Busquets e cruzou para Nolito marcar o segundo gol de cabeça para a equipe de Vigo.
EMOÇÃO ATÉ O FIMAos 40 minutos, o Barcelona quase fechou o marcador após linda jogada individual de De Jong que acabou em uma finalização do holandês no travessão. No último lance de jogo, o autor do primeiro tento recebeu passe na entrada da área, finalizou de primeira e igualou o marcador.

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