Barca do Flamengo perto de ganhar mais dois nomes: veja contratações, saídas e sondagens para 2022

Mais dois atletas estão próximos de deixar o Flamengo em 2022: Hugo Moura e Vitor Gabriel. O Athletico tem o interesse na contratação do volante, enquanto o Juventude quer contar com o centroavante em seu elenco na temporada. Os dois têm contrato até o final de 2023 e as ofertas são por empréstimo de uma temporada, com opção de compra. A decisão está nas mãos do clube da Gávea.Em relação à chegadas, o Flamengo ainda não tem reforço encaminhado para 2022. Desde o acerto com Paulo Sousa, o departamento de futebol vem trabalhando junto ao técnico para definir as prioridades e possíveis alvos.CONTRATAÇÕES

Por enquanto, apenas o nome do técnico Paulo Sousa foi confirmado pelo Flamengo, com quem o português terá vínculo até dezembro de 2023.

NA MIRA

No início do mês, o departamento de futebol abriu conversas com o River Plate-URU por Matías Arezo, promessa de apenas 19 anos. O clube uruguaio, inclusive, já indicou por quanto pretende vender o atacante. O Palmeiras também tem interesse no atleta. Philippe Coutinho, do Barcelona, também estaria no radar, segundo a imprensa catalã. O clube nega.

QUEM SAIU

A barca do Flamengo tem: Bruno Viana, cujo empréstimo junto ao Braga-POR chegou ao fim; João Lucas, negociado em definitivo com o Cuiabá; Max, negociado com o Colorado Rapids (EUA); e Bill, vendido ao Dnipro-1 (UCR).

QUEM PODE SAIR

Vitor Gabriel, que interessa ao Juventude, e Hugo Moura, próximo do Athletico, são os atletas mais próximos de saírem do Fla. As propostas de empréstimos por um ano, com opção de compra, já chegaram ao clube. Revelados no Ninho, os dois jogadores não estão entre as principais opções do elenco para 2022.

Há outros jogadores a serem negociados pelo clube, como Rodinei e Piris da Motta, mas o clube deseja ter um retorno financeiro e, inclusive, já recusou propostas de empréstimo pelo latera-direito. O desejo é vendê-lo em definitivo.

Já Gabigol tem sido noticiado na imprensa inglesa como alvo de clubes da Premier League, como o West Ham, mas a diretoria do Flamengo mantém a posição de que não chegaram ofertas e conta com o camisa 9 para 2022.

TIME-BASE DE 2022

Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabi.

DESAFIOS PARA 2022

Após terminar a temporada com dois vices, o Flamengo buscará os títulos do Carioca, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. A reapresentação do elenco está marcada para o dia 10 de janeiro. A tendência é que, assim como nos últimos anos, o clube atue com uma equipe alternativa nas primeiras rodadas do Estadual, que tem início em 26 de janeiro.

OS PRIMEIROS JOGOS DE 2022