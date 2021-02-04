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futebol

Barbieri desconversa sobre Bragantino na briga pela Libertadores

Massa Bruta subiu de produção nas últimas rodadas, mas o técnico mantém os pés no chão...

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 20:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 fev 2021 às 20:25
Crédito: Ari Ferreira/Bragantino
O Red Bull Bragantino está em alta no Brasileirão. Com o triunfo diante do Atlético-GO, o Massa Bruta colou de vez no grupo que briga por uma vaga na Libertadores e faz o torcedor sonhar alto.
+ CONFIRA A BRIGA DO MASSA BRUTA NO BRASILEIRÃO
Apesar da empolgação, o técnico Mauricio Barbieri faz questão de abaixar a poeira e garantir que o foco do momento é brigar pela Sul-Americana.
‘A gente está com os pés no chão, nosso foco ainda é a Sul-Americana. Se for possível algo maior, aí vai ser um prêmio mais do que especial pra gente. É difícil pensar lá na frente, precisa acontecer coisas da qual eu não tenho controle. É um campeonato difícil, a gente vem de um ano muito desgastante, de uma situação muito atípica, então eu preciso colocar o foco e a energia minha e da equipe naquilo que a gente controla’, disse Barbieri.
+ Confira os 40 jogadores do Brasileirão que mais valorizaram durante a temporada
O Bragantino é o 9ª colocado do Campeonato Brasileiro, com 47 pontos. O Grêmio, último time da zona de classificação da Libertadores, está com 53.

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