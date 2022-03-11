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Bangu x Flamengo: prováveis times, desfalques e onde assistir

Último jogo da Taça Guanabara para os clubes: duelo será válido neste sábado, às 19h30...
LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2022 às 17:15

Publicado em 11 de Março de 2022 às 17:15

O caráter protocolar do duelo entre Flamengo e Bangu, a ser realizado a partir das 19h30 deste sábado, pela 11ª rodada da Taça Guanabara, não tirará o brilho do confronto, uma vez que o Maracanã estará lotado em sua reabertura, após passar por uma reforma do gramado, agora híbrido. Será a estreia do piso no palco mais popular do país.Os cartões zeram para as semifinais do Carioca, em que o Fla já está garantido e não precisa se preocupar em relação a pendurados. Mas não terá Andreas Pereira e Willian Arão, suspensos, o que levará Paulo Sousa a realizar ainda mais testes em seu habitual rodízio do plantel - e Gustavo Henrique voltará. Do outro lado, Felipe Loureiro pode promover mudanças também num Bangu que não corre riscos de cair.
FICHA TÉCNICABangu x Flamengo - 11ª rodada do CariocaData e horário: 12/03/2022, às 19h30 (de Brasília)Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Bruno Mota CorreiaAssistentes: Michael Correia e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos ReisOnde assistir: Cariocão Play, FlaTV+, serviços de streaming Eleven Sports, OneFootball, Twitch e Youtube.
BANGU (Técnico: Felipe Loureiro)Paulo Henrique; Wisney, Raí, Israel e Lucas Oliveira; Renatinho, Denílson, Nascimento e Baggio; Daniel Dias e Luis Araújo.
FLAMENGO (Técnico: Paulo Sousa)Hugo Souza (Diego Alves); Fabrício Bruno (Gustavo Henrique), David Luiz (Noga) e Léo Pereira (Filipe Luís); Rodinei, João Gomes, Thiago Maia (Diego Ribas), Everton Ribeiro (Lázaro) e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.
Suspensos: Andreas Pereira e Willian Arão.​Desfalque: Rodrigo Caio (lesionado).
Crédito: Carioca:BangueFlamengoseenfrentamnestesábado,às19h30(Foto:ArteLANCE!

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