Bangu x Flamengo: prováveis times, desfalques e onde assistir

O caráter protocolar do duelo entre Flamengo e Bangu, a ser realizado a partir das 19h30 deste sábado, pela 11ª rodada da Taça Guanabara, não tirará o brilho do confronto, uma vez que o Maracanã estará lotado em sua reabertura, após passar por uma reforma do gramado, agora híbrido. Será a estreia do piso no palco mais popular do país.Os cartões zeram para as semifinais do Carioca, em que o Fla já está garantido e não precisa se preocupar em relação a pendurados. Mas não terá Andreas Pereira e Willian Arão, suspensos, o que levará Paulo Sousa a realizar ainda mais testes em seu habitual rodízio do plantel - e Gustavo Henrique voltará. Do outro lado, Felipe Loureiro pode promover mudanças também num Bangu que não corre riscos de cair.