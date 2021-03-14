Bangu e Botafogo fazem jogo duro e empatam sem gols no Nilton Santos pelo Campeonato Carioca

Crédito: Vítor Silva/ BFR

Na noite deste sábado, Bangu e Botafogo empataram em 0 a 0, no estádio Nilton Santos, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Com o resultado, o Glorioso, que ainda não sofreu gols na temporada 2021, segue na terceira colocação, enquanto o Bangu está em sexto.

O Bangu volta a campo no próximo sábado, às 21h05, contra o Fluminense. Já o Botafogo encara o Vasco, no mesmo dia, às 18h.+Bastidores: Botafogo mantém 40% dos direitos econômicos de Caio AlexandrePOUCAS CHANCES

O grande destaque do primeiro tempo foi o setor defensivo de ambas as equipes. Tanto Botafogo, quanto Bangu criaram poucas jogadas e não tiveram tantas jogadas claras de gol.

A melhor jogada do Bangu foi em um bom chute de fora da área de Geovani que obrigou o goleiro Douglas Borges a se esticar e fazer uma boa defesa. Pelo lado do Botafogo, a melhor chance veio em um lance de falta. Matheus Frizzo cruzou na cabeça de Marcelo Benevenuto, que conseguiu o cabeceio, mas a bola saiu raspando o travessão.UM CHUTE NA DIREÇÃO DO GOL

No primeiro tempo, os goleiros foram, praticamente, espectadores em campo. Pelo lado do Alvirrubro, apenas uma finalização foi na direção do gol, que foi bem defendida por Douglas Borges, como visto acima. Pelo lado do Alvinegro, foram três finalizações e nenhum na direção do gol. BOTAFOGO VOLTA LIGADO

Com apenas quatro minutos do segundo tempo, o Botafogo teve uma grande chance para tirar o zero do placar. Marcinho foi até a linha de fundo pela esquerda e cruzou para Matheus Babi, o atacante dominou e tocou para trás para Matheus Frizzo bater de primeiro. O chute do número 45 saiu um pouco mascado, mas passou rente à trave de Paulo Henrique.DOMÍNIO SEM EFICÁCIA

Durante todo o segundo tempo, o Botafogo teve mais posse de bola, e o Bangu não levou perigo ao gol de Douglas Borges. No entanto, apesar de ter mais de 60% de posse de bola na segunda etapa e mais de 225 de passes certos, o Glorioso não conseguiu furar a defesa Alvirrubra. No total, foram oito finalizações e nenhum na direção do gol de Paulo Henrique.TABU

A última vitória do Bangu sobre o Botafogo aconteceu no dia 19 de janeiro de 2003. Portanto, o Alvirrubro segue sem vencer o clube de General Severiano no estádio Nilton Santos.FICHA TÉCNICABANGU X BOTAFOGO

Data e horário: 13/03/2021, às 21h05Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: João Ennio Sobral (RJ)Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito

Cartões amarelos: Marcelo Mattos, Bruno Fandinho (BAN)Cartões vermelhos: -Gols:

BANGU: Paulo Henrque; Digão, Israel, Fandinho; Marcelo Mattos, Dionathan, Edmundo (Lucas Lucena 10'/2ºT) e Matheus Olavo (Geancarlo 31'/2ºT); Jean Carlos (Rochinha 21'/2ºT), Geovani (Daniel 31'/2ºT) e Scheppa (Rafael Carioca 31'/2ºT)

BOTAFOGO: Douglas Borges; Jonathan, Marcelo Benevenuto, Kanu e Sousa; Zé Welison (Luiz Otávio 35'/2ºT), Pedro Castro (Matheus Frizzo 32'/1ºT) e Marcinho (Rickson 35'/2ºT); Warley (Davi Araújo 21'/2T), Ênio (Matheus Nascimento 21'/2ºT) e Matheus Babi