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Bale comenta sobre seu futuro: 'Estou nas mãos do clube, mas eles tornam as coisas muito difíceis'

Em entrevista à 'Sky Sports', o galês garantiu que continua na equipe, pois o clube bloqueou sua saída no ano passado. Técnico Zidane não deseja mais contar com o atleta...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 10:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 set 2020 às 10:41
Crédito: AFP
Uma nova temporada se aproxima e com ela o início de mais um Campeonato Espanhol para o Real Madrid. No entanto, o futuro de Gareth Bale segue indefinido no clube. Em entrevista à 'Sky Sports', o galês garantiu que continua equipe merengue, pois o clube bloqueou sua saída no ano passado. “Estou nas mãos do clube, mas eles dificultam muito para ser honesto."
- É também uma questão para o clube, porque tentei sair no ano passado e o clube bloqueou tudo até ao último segundo. Não me deixaram sair, por isso teremos de perguntar ao clube. Quero jogar futebol. motivado para fazê-lo, mas é o clube que controla tudo. O que posso fazer, tenho um contrato e o que posso fazer é continuar o que estou a fazer e ver o que acontece - declarou, e acrescentou.
- Quero jogar futebol, tenho apenas 31 anos e estou em boa forma. Ainda tenho muito para dar. Estou nas mãos do clube, mas eles tornam as coisas muito difíceis para ser honesto - disse.- Quando venho aqui (País de Gales) me sinto muito feliz, muito confortável, sinto-me bem recebido. O que se diz em Madrid não me afeta, sinceramente, tenho experiência em lidar com isso. Quando venho aqui sinto-me muito feliz e entusiasmado e motivado para jogar futebol - finalizou.
A relação entre o jogador e o técnico Zinedine Zidane está estremecida e conforme noticiado pela jornal espanhol 'ABC', o comandante francês pediu à direção do Real Madrid para que deixo o galês sair do clube "da maneira que for".
Durante a última temporada, o atacante demonstrou desinteresse com frequente saídas do estádio antes do término dos jogos, e brincadeiras no banco de reservas. A gota d'água parece ter sido o caso da eliminação do Real Madrid na última Champions League, quando o jogador não entrou em campo e apareceu jogando golfe.

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