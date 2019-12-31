Baixe o pôster do Flamengo: '2019: ano para ficar na memória'

Ao lado de sua equipe, o torcedor do Flamengo viveu um ano especial. Assistiu ao time conquistar o Campeonato Carioca, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Mas do que isso, viu a equipe apresentar um futebol que encantou ao logo do ano. Para homenagear esses jogadores que já estão na história, Amarildo usou todo seu talento para fazer um pôster com caricaturas de cada um dos titulares. E o melhor de tudo: você pode baixar na plataforma que preferir, usar nas redes sociais e compartilhar com os amigos. Fique à vontade!