Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Baixas para o Flamengo: Everton Ribeiro e Pedro se apresentam à Seleção Brasileira
futebol

Baixas para o Flamengo: Everton Ribeiro e Pedro se apresentam à Seleção Brasileira

Meia e atacante do Flamengo chegaram à Granja Comary, em Teresópolis, nesta tarde...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 nov 2020 às 13:52

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 13:52

Crédito: Reprodução Instagram
O meia Everton Ribeiro e o atacante Pedro, ambos do Flamengo, apresentaram-se na Granja Comary, em Teresópolis, no início da tarde desta segunda-feira. A dupla ficará à disposição do técnico Tite para os jogos contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, nos dias 13 e 17, respectivamente. Portanto, ambos desfalcarão o Rubro-Negro em, ao menos, dois jogos: São Paulo, na quarta pela Copa do Brasil, e Atlético-GO, pelo Brasileirão no dia 14.
A presença de Everton Ribeiro e Pedro na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, no Morumbi, também é incerta por conta da convocação. O jogo decisivo contra o São Paulo está marcado para o dia 18, na capital paulista, enquanto o Brasil jogará contra a Celeste, em Montevidéu, no dia anterior.
Já Rodrigo Caio, que inicialmente foi chamado por Tite, acabou cortado da lista e está dando sequência a sua recuperação no Ninho do Urubu. O zagueiro não atua pelo Flamengo desde o dia 22 de setembro, contra o Barcelona (EQU).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Festa da Penha 2026: A Gazeta transmite ao vivo Romaria das Mulheres
Imagem de destaque
Clima no ES: 49 cidades em alerta de chuvas intensas neste domingo (12)
Imagem de destaque
Homem é morto e outro fica ferido durante evento em Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados