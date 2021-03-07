Baianão: Vitória da Conquista e Bahia empatam sem gols em jogo sem emoção

Vitória da Conquista e Bahia não balançaram as redes na tarde desse domingo (7) pela quarta rodada do Campeonato Baiano. Com muitos erros técnicos - alguns provocados pelo estado do gramado do estádio Lomanto Júnior - e sob forte calor.>Tabela atualizada do BaianãoPOUCA CRIATIVIDADE ​Os 45 minutos iniciais do jogo entre Vitória da Conquista e Bahia foram truncados. Sem muitas chances de gols e sob forte calor, as equipes pouco criaram. Enquanto os visitantes tentavam trabalhar a bola com mais qualidade, o Bode procurava espaços nos erros dos garotos

As primeiras chances que apareceram foram de bola parada no começo da partida. Em uma cobrança de falta de longa distância, o volante Rodrigo, da Conquista, levou perigo ao gol de Leandro logo aos cinco minutos. A resposta do time sub-23 do Bahia veio aos oito minutos. Em uma jogada ensaiada na cobrança de escanteio, o volante Bruno Camilo chutou por cima do gol do Bode.

BOA PROMESSA...

Mas as grandes chances de gol saíram apenas nos minutos finais. Aos 40 minutos, Léo aproveitou uma falha da defesa do Bahia e obrigou Leandro a fazer uma linda defesa em chute com direção clara ao gol do Tricolor de Aço. Em resposta, aos 46 minutos, Marcelo recebeu um belo passe de Daniel Penha, invadiu a área, porém chutou em cima do goleiro Ronaldo.

...MAS QUE NÃO FOI CUMPRIDA

A etapa final do jogo se iniciou da mesma forma que o primeiro se encerrou. Com muita dificuldade, as equipes sofreram com o estado do gramado do estádio Lomanto Júnior. O primeiro lance de perigo veio aos 6 minutos. Em jogada ensaiada de escanteio, o atacante Léo cabeceou por cima do gol defendido por Leandro.

Aos 20 minutos, o Bode teve mais uma oportunidade com o atacante Léo. O camisa 9 da Conquista recebeu em condições legais e chutou, sem dificuldades para a defesa do arqueiro do Tricolor.

PRÓXIMOS JOGOS O Vitória da Conquista retorna aos gramados no próximo domingo (14), contra o Jacuipense, pela quinta rodada do Campeonato Baiano. Já o Bahia tem o clássico BaVi pela Copa do Nordeste, no próximo sábado (13).FICHA TÉCNICAVITÓRIA DA CONQUISTA x BAHIA

Local: Estádio Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista (BA)Data e hora: 07/03/2021 - 16h (de Brasília)Árbitro: Reinaldo Silva de SantanaAssistentes: Marcos Welb Rocha de Amorim e Paulo de Tarso Bregalda GussenCartões amarelos: Breno (VIT); Luiz Felipe (BAH)Cartões vermelhos:

GOLS:

VITÓRIA DA CONQUISTA (Técnico: Gabardo Júnior)

Ronaldo; Raul Cardoso, Breno, Tiago e Lagamar; Fagner, Rodrigo, Matheus Valença (Andrei) e João Grilo; Léo e Vinicius Fleck.

BAHIA (Técnico: Cláudio Prates)