Bahia x Internacional: escalações, onde assistir e prováveis desfalques

Bahia e Internacional se enfrentam neste domingo pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O duelo coloca frente a frente duas equipes que estão em lados opostos na tabela de classificação e em momentos distintos. Enquanto o Tricolor de Aço está encostado no G4 e passou para próxima fase da Copa do Brasil no meio de semana, o Colorado está na zona de rebaixamento e vem de uma traumática eliminação dentro de casa na competição de mata-mata para o Vitória, rival do Bahia, e que causou a demissão do treinador Miguel Ángel Ramírez.Por isso, o Bahia quer aproveitar esse momento de instabilidade pelos lados do Beira-Rio e conquistar mais um resultado positivo, o que manteria o Tricolor de Aço na parte de cima da tabela de classificação. Para isso, o treinador Dado Cavalcanti vai poder contar com as voltas de Juninho e Daniel, que estavam suspensos por causa da confusão na final da Copa do Nordeste. O clube conseguiu um efeito suspensivo para ambos. Nino Paraíba, que também estava suspenso, está se recuperando de lesão e é dúvida para o jogo.