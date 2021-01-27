Bahia x Corinthians: prováveis times, desfalques e onde assistir

Crédito: Rodrigo Coca/Corinthians

Em jogo atrasado da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, Bahia e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (28), às 19h. Enquanto os mandantes buscam a reabilitação que os tire da zona do rebaixamento, o Timão corre atrás da consistência em 2021, onde venceu duas partidas e perdeu duas - a última nesta segunda-feira (25) para o Red Bull Bragantino, por 2 a 0, em plena Neo Química Arena, casa corintiana.

O Timão vem bem desfalcado, já que foi acometido nesta quarta-feira (27), véspera do confronto diante do Tricolor de Aço, por um surto de Covid-19, que acometeu 10 jogadores. Além disso, o meia Cazares, sofreu um estiramento na coxa direita e também será desfalque. Enquanto isso, os baianos têm a volta de Ramom, que cumpria suspensão automática, e o ex-corintiano Clayson, recuperado de Covid-19. > Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogos

BAHIA X CORINTHIANS​Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)Data e horário: 28 de janeiro de 2021, às 19h (horário de Brasilia)Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)Árbitro de vídeo: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)Onde acompanhar: Premiere e Tempo Real do LANCE!.

BAHIA

Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Juninho, Ernando e Matheus Bahia; Edson, Gregore e Fessin; Thiago Andrade, Gabriel Novas e Índio Ramírez. Técnico: Dado Cavalcanti

Desfalque: Mateus Claus (Departamento Médico)

Pendurados: Índio Ramírez, Rossi, Edson, Marco Antonio e Clayson

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo, Gustavo Silva, Gabriel Pereira (Camacho) e Mateus VItal; Jô. Técnico: Vagner Mancini.

Desfalques: Otero e Léo Natel (suspensos); Jemerson, Lucas Piton, Roni e Cazares (Departamento Médico); Walter, Guilherme Castellani, Léo Santos, Ruan Oliveira, Danilo Avelar, Mantuan, Ramiro, Everaldo, Luan e Matheus Davó (Covid-19).