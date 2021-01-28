Bahia x Corinthians, Grêmio x Flamengo... saiba onde assistir aos jogos da quinta-feira

A quinta-feira de futebol será agitada ao redor dos quatro cantos. No Brasil, Corinthians x Bahia e Grêmio x Flamengo se enfrentam pelas rodadas atrasadas do Campeonato Brasileiro.
Simule as últimas rodadas do Brasileirão e veja quem será o campeão
O futebol europeu também movimenta a tarde desta quinta com partidas da Copa do Rei, Copa da Itália, Campeonato Holandês e muito mais. Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
15h - Navalcarnero x Granada Copa do Rei Onde assistir: Fox Sports
17h - Tottenham x Liverpool Premier League Onde assistir: ESPN Brasil17h - Ajax x Willem IICampeonato Holandês Onde assistir: ESPN
17h - Napoli x Spezia Copa da Itália Onde assistir: DAZN
17h - Alcoyano x Athletic Bilbao Copa do Rei Onde assistir: Fox Sports
19h - Bahia x Corinthians Brasileirão Onde assistir: Premiere
20h - Grêmio x Flamengo Brasileirão Onde assistir: Premiere