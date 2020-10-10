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futebol

Bahia terá 'reforços' para encarar o Fluminense

Mano Menezes terá as voltas de Nino Paraíba e Rodriguinho, além dos liberados Gregore e Juninho...

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 16:48

LanceNet

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Publicado em 

10 out 2020 às 16:48
Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia
Após derrotar o Vasco da Gama de maneira avassaladora no meio da semana, o Bahia mira a partida contra o Fluminense para confirmar a sua recuperação no Campeonato Brasileiro.Para o duelo do Maracanã, o técnico Mano Menezes vai contar com a dupla Gregore e Juninho. Expulsos contra o Atlético-GO, os dois foram julgados pelo STJD e não receberam punição. Sendo assim, estão liberados para o confronto.
Outras duas novidades são Nino Paraíba e Rodriguinho. O departamento médico autorizou os atletas a jogarem e viajam com o elenco ao Rio de Janeiro.
Com 15 pontos conquistados, o Bahia está na 13ª posição do Campeonato Brasileiro. Um novo triunfo poderia ajudar a equipe a sair de vez das últimas colocações.

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