Bahia terá 'reforços' para encarar o Fluminense

Após derrotar o Vasco da Gama de maneira avassaladora no meio da semana, o Bahia mira a partida contra o Fluminense para confirmar a sua recuperação no Campeonato Brasileiro.Para o duelo do Maracanã, o técnico Mano Menezes vai contar com a dupla Gregore e Juninho. Expulsos contra o Atlético-GO, os dois foram julgados pelo STJD e não receberam punição. Sendo assim, estão liberados para o confronto.