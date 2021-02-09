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futebol

Bahia terá que quebrar jejum diante do Atlético-MG

Desde o triunfo contra o Corinthians, o Tricolor somou dois empates e uma derrota...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 15:17

LanceNet

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Publicado em 

09 fev 2021 às 15:17
Crédito: Felipe Oliveira/Divulgação/EC Bahia
No próximo sábado, o Bahia volta a campo para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e o adversário da vez é o Atlético-MG, que luta pelo título da competição.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Colado da zona de rebaixamento, o Esquadrão de Aço pode chegar ao duelo em situação delicada caso o Vasco da Gama some pontos. Sendo assim, o Bahia cairia para a zona de rebaixamento.
+ Tem clube interessado em Alexandre Pato: veja jogadores com passagem por seleção que estão sem time
Jejum
Além de toda a pressão vivida ao longo da temporada, o Bahia precisa acabar com o jejum de bons resultados, que dura três rodadas. Desde o triunfo contra o Corinthians, o Esquadrão de Aço somou dois empates e uma derrota.
Calendário
Após encarar o Atlético-MG, o Bahia fecha a sua participação no Brasileirão contra o Fortaleza (F) e Santos (C).

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