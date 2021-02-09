Bahia terá que quebrar jejum diante do Atlético-MG

Crédito: Felipe Oliveira/Divulgação/EC Bahia

No próximo sábado, o Bahia volta a campo para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e o adversário da vez é o Atlético-MG, que luta pelo título da competição.

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Colado da zona de rebaixamento, o Esquadrão de Aço pode chegar ao duelo em situação delicada caso o Vasco da Gama some pontos. Sendo assim, o Bahia cairia para a zona de rebaixamento.

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Jejum

Além de toda a pressão vivida ao longo da temporada, o Bahia precisa acabar com o jejum de bons resultados, que dura três rodadas. Desde o triunfo contra o Corinthians, o Esquadrão de Aço somou dois empates e uma derrota.

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