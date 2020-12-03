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futebol

Bahia tenta acabar com série negativa no Brasileirão

Esquadrão de Aço sofreu duas derrotas consecutivas e tenta a redenção contra o Ceará...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2020 às 16:43

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 16:43

Crédito: Rodolfo Buhrer/Fotoarena/Agência Lancepress!
Depois de embalar três vitórias consecutivas no Brasileirão, o Bahia sonhava com dias melhores no torneio nacional e cogitava até mesmo lutar pela Libertadores da América, mas a situação mudou.Após as derrotas para Bragantino e São Paulo, a realidade do Esquadrão de Aço é buscar pontos com urgência para evitar uma nova aproximação com a temida zona de rebaixamento.
Na 13ª colocação, com 28 pontos, o Esquadrão de Aço está com quatro pontos acima do Vasco, primeiro time do Z-4.
Outro ponto que liga ainda mais o sinal de alerta é que Vasco da Gama tem um jogo a menos que o Bahia, ou seja, a distância pode cair para apenas um ponto.
Calendário
O próximo jogo do Tricolor será no fim de semana, quando recebe o Ceará, adversário direto na tabela de classificação, na Arena Fonte Nova.

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