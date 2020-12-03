Bahia tenta acabar com série negativa no Brasileirão

Crédito: Rodolfo Buhrer/Fotoarena/Agência Lancepress!

Depois de embalar três vitórias consecutivas no Brasileirão, o Bahia sonhava com dias melhores no torneio nacional e cogitava até mesmo lutar pela Libertadores da América, mas a situação mudou.Após as derrotas para Bragantino e São Paulo, a realidade do Esquadrão de Aço é buscar pontos com urgência para evitar uma nova aproximação com a temida zona de rebaixamento.

Na 13ª colocação, com 28 pontos, o Esquadrão de Aço está com quatro pontos acima do Vasco, primeiro time do Z-4.

Outro ponto que liga ainda mais o sinal de alerta é que Vasco da Gama tem um jogo a menos que o Bahia, ou seja, a distância pode cair para apenas um ponto.

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