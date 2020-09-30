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futebol

Bahia supera o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro Sub-20

O duelo entre mineiros e baianos aconteceu nesta quarta-feira, 30, No Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 19:11

LanceNet

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Publicado em 

30 set 2020 às 19:11
Crédito: O time baiano conseguiu lidar melhor com o forte calor na capital mineira e saiu vencedor do duelo-(Rodolfo Rodrigues/Cruzeiro
Debaixo de um sol muito forte, a equipe Sub-20 do Cruzeiro sofreu seu primeiro revés no Campeonato Brasileiro da categoria. Nesta quarta-feira, a equipe celeste perdeu por 1 a 0 para o Bahia, no Sesc Venda Nova. Gol de Douglas Torres no último lance da partida.
Com o resultado, a Raposa segue seis pontos em três jogos. No próximo sábado, os comandados de Gilberto Fonseca vão até Goiânia encarar o Goiás. A partida está marcada para às 15h.
O jogo​As equipes começaram a partida se estudando. O forte calor atrapalhou a intensidade do jogo. Aos 15 minutos, Kaiki fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Riquelmo que cabeceou para fora. A equipe do Bahia tentava levar perigo em jogadas de velocidade, mas parada na boa defesa do Cruzeiro. Aos 24, o adversário chegou com perigo pela ponta direita. O atacante finalizou cruzado e a bola saiu para escanteio.
Aos 29, o árbitro parou o jogo para hidratação, já que o termômetro marcava mais de 33 graus. Ainda no primeiro tempo, Kaiki e Riquelmo fizeram boa jogada pela esquerda, Popó recebeu na pequena área, mas finalizou para fora.
Segundo tempo​Aos 18 minutos, o zagueiro do Bahia cometeu falta dura em Ageu e foi expulso. Aos 22, Choco foi derrubado na área, pênalti para o Cruzeiro. Popó foi para a cobrança, mas o goleiro defendeu.
Assim como no primeiro tempo, a arbitragem precisou para a partida para a hidratação dos atletas. Aos 37, Valdir foi expulso após uma confusão com jogadores do Bahia, mais um atleta do adversário também recebeu o vermelho.
Aos 43 minutos, Popó tentou de voleio, mas a bola foi para fora. No último minuto da partida, aos 49, o Bahia encaixa um contra-ataque e marca com Douglas Torres.
O técnico Gilberto Fonseca escalou o Cruzeiro com: Denivys; Valdir, Geovane, Gustavo Medina e Kaiki (Júlio); Ageu (Guilherme Liberato), Pedro Bicalho e Choco; Riquelmo (Alexandre Jesus), Gui Mendes e Vinícius Popó (Marco Júnior).

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