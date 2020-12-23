Bahia se pronuncia sobre investigação de racismo contra Gerson por Índio Ramírez

Crédito: (Divulgação/Bahia

Após tomar conhecimento de um laudo que foi encomendado pelo Flamengo baseado na leitura labial dos fatos ocorridos na partida do último domingo contra o Bahia no Maracanã, o Tricolor da Boa Terra emitiu uma nota prestando esclarecimentos que julgou pertinentes sobre o caso.

Primeiramente, o Esquadrão ratificou que, em nenhum momento, teve acesso a íntegra do material que aponta uma ofensa racial que teria sido cometida por Índio Ramírez contra o atacante Bruno Henrique. Alegando, na sequência, que o próprio Bahia tomou a iniciativa de providenciar a própria investigação e consequente produção de perícia.

Além disso, o clube também pontuou que tinha o sentimento de lamentação que o confronto ganhou um tom de tamanha agressividade e falou em xenofobia, aludindo a um fato onde Bruno Henrique teria chamado Ramírez em meio a discussão de ambos de "gringo de m...".

Desde a acusação feita logo na entrevista ainda dentro do gramado dada por Gerson, o Bahia se posicionou afirmando que faria as devidas apurações sobre o tema e, em caráter preventivo, afastou o meia colombiano "até o fim das apurações".

Confira a nota emitida pelo Bahia

O Bahia informa que não teve acesso a nenhum laudo produzido sobre o tema e que contratou laudos próprios para fundamentar a sua decisão, que será firme e corajosa, fazendo jus ao trabalho de combate a todas as formas de preconceito realizado há três anos pelo clube.