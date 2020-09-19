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futebol

Bahia recusa oferta por Gregore e mantém volante no clube

Trabzonspor-TUR procurou o Tricolor para contratar o atleta, mas não teve êxito na negociação...

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 16:46

LanceNet

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Publicado em 

19 set 2020 às 16:46
Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia
Fim das negociações entre o Bahia e o Trabzonspor-TUR pelo volante Gregore. Após semanas de muitas conversas, o Esquadrão de Aço recusou as investidas do time europeu.Em conversa com o globo esporte, Diego Cerri, homem forte do futebol do Bahia, informou que o dinheiro oferecido não foi o suficiente e por isso o Tricolor não vai mais vender o jogador.
Esta não é a primeira recusa do clube no mercado por Gregore. Recentemente, o Seattle Sounders ofereceu R$ 17 milhões, mas o Bahia negou a oferta.
Até mesmo clubes do Brasil já fizeram sondagens pelo jogador, mas bate de frente com o desejo do Tricolor de não negociar.
Aos 26 anos, Gregore está no Bahia desde 2018 e tem ganhado cada vez mais destaque. Durante o período no clube, o meio-campista já disputou 136 jogos. O contrato vai até 2021.

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