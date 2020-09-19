Bahia recusa oferta por Gregore e mantém volante no clube

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Fim das negociações entre o Bahia e o Trabzonspor-TUR pelo volante Gregore. Após semanas de muitas conversas, o Esquadrão de Aço recusou as investidas do time europeu.Em conversa com o globo esporte, Diego Cerri, homem forte do futebol do Bahia, informou que o dinheiro oferecido não foi o suficiente e por isso o Tricolor não vai mais vender o jogador.

Esta não é a primeira recusa do clube no mercado por Gregore. Recentemente, o Seattle Sounders ofereceu R$ 17 milhões, mas o Bahia negou a oferta.

Até mesmo clubes do Brasil já fizeram sondagens pelo jogador, mas bate de frente com o desejo do Tricolor de não negociar.