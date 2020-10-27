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futebol

Bahia preenche 45 das 50 vagas disponíveis para inscritos na Sul-Americana

Além de alterações em atletas que não estão mais no elenco, vários nomes da base foram inclusos como prevenção a casos de Covid-19...

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 14:22

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2020 às 14:22
Nessa terça-feira (27), o Bahia informou como ficou a montagem da sua lista de inscritos para a disputa da Copa Sul-Americana onde houve a adição de diversos nomes pertencentes as categorias de base do Esquadrão.
A medida atende o protocolo adotado pela Conmebol para assegurar que as equipes não deixem de cumprir o calendário mesmo com surtos de Covid-19 no plantel. Para isso, a entidade que rege o futebol na América do Sul permitiu que os clubes inscrevessem 50 nomes dos quais o Esquadrão preencheu 45.
As alterações em relação a primeira fase ficaram, essencialmente, por conta de atletas que saíram em meio ou logo após a retomada das competições em meio a paralisação forçada pela pandemia. Casos, por exemplo, do goleiro Fernando (substituído por Matheus Teixeira), dos meio-campistas Flávio (por Elias) e Jadson (por Rodriguinho) além de Arthur Caíke, dando lugar a Eric Ramires.
Na próxima quinta-feira (29), a equipe do técnico Mano Menezes abre sua eliminatória jogando na cidade de Arequipa, no Peru, diante do Melgar às 21h30 (horário de Brasília).
Lista de inscritos do Bahia para a segunda fase da Sul-Americana
1- Douglas2- Nino Paraíba3- Wanderson4- Juninho5- Elias6- Juninho Capixaba7- Élber8- Rodriguinho9- Gilberto10- Daniel11- Rossi12- Anderson13- Zeca14- Ernando16- Ronaldo17- Elton18- Eric Ramires20- Ryan23- João Pedro24- Matheus Teixeira25- Clayson26- Gregore27- Ramon28- Lucas Fonseca30- Mateus Claus31 - Jeferson Douglas32- Douglas Borel33- Lucimário34- Barcellos35- Edson36- Matheus Bahia37- Fessin38- Alesson39 - Saldanha40- Marco Antonio41- Fabrício42- João Vitor43- Daniel44- Anderson Martins45- Patrick46- Hélio Junior47- Thiago48- Luiz Felipe49- Christian50- Marcelo Ryan

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