Bahia preenche 45 das 50 vagas disponíveis para inscritos na Sul-Americana

Nessa terça-feira (27), o Bahia informou como ficou a montagem da sua lista de inscritos para a disputa da Copa Sul-Americana onde houve a adição de diversos nomes pertencentes as categorias de base do Esquadrão.

A medida atende o protocolo adotado pela Conmebol para assegurar que as equipes não deixem de cumprir o calendário mesmo com surtos de Covid-19 no plantel. Para isso, a entidade que rege o futebol na América do Sul permitiu que os clubes inscrevessem 50 nomes dos quais o Esquadrão preencheu 45.

As alterações em relação a primeira fase ficaram, essencialmente, por conta de atletas que saíram em meio ou logo após a retomada das competições em meio a paralisação forçada pela pandemia. Casos, por exemplo, do goleiro Fernando (substituído por Matheus Teixeira), dos meio-campistas Flávio (por Elias) e Jadson (por Rodriguinho) além de Arthur Caíke, dando lugar a Eric Ramires.

Na próxima quinta-feira (29), a equipe do técnico Mano Menezes abre sua eliminatória jogando na cidade de Arequipa, no Peru, diante do Melgar às 21h30 (horário de Brasília).

Lista de inscritos do Bahia para a segunda fase da Sul-Americana